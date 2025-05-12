Ключевая ставка вернется к уровню 2022 года не раньше, чем в 2027 году. Об этом говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России, с которым ознакомился RTVI. Там же отмечается, что нынешний уровень ключевой ставки является максимальным и не будет повышаться.

По прогнозу Банка России, в 2025 году ставка будет находиться в диапазоне 19,5—21,5% годовых. В 2026 году — 13—14% годовых. А уже в 2027 году прогнозируется возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 7,5—8,5% годовых, говорится в документе.

При этом, по расчетам Банка России, отраженным на графике “Траектория среднегодовой ключевой ставки”, нынешний уровень будет максимальным. И уже начиная со второй половины 2025-го ожидается постепенное снижение.

В конце апреля Банк России сохранил ставку на уровне 21% четвертый раз подряд. В резюме обсуждения ключевой ставки также указано, что Банк России счел пик перегрева пройденным — его максимум пришелся на 4 квартал 2024 года, а в 1 квартале 2025 года положительный разрыв выпуска начал снижаться.