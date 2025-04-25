Совет директоров Банка России на состоявшемся 25 апреля заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

На предыдущем заседании 21 марта ЦБ также сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, указав, что может рассмотреть ее повышение, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции в 4%.

Тогда в Банке России подчеркнули, что инфляционное давление снизилось, но остается высоким, а внутренний спрос по-прежнему растет быстрее, чем предложение товаров и услуг. «При этом рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой», — говорилось в пресс-релизе.

В Госдуме тогда выразили надежду на снижение ключевой ставки на следующих заседаниях ЦБ. Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с RTVI назвала «очень грустным» решение ЦБ на последнем заседании сохранить ставку на уровне 21%. По мнению депутата, что из-за этого возникнут различные проблемы, в том числе при выдаче ипотеки и в сфере коммунальных услуг.

В начале апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о «печальных последствиях» в случае снижения ключевой ставки. По ее словам, наивно полагать, что ключевая ставка — такая волшебная палочка.

«И если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — сказала она.

По словам главы Центробанка, бизнес «динамично развивается и при высокой ключевой ставке». Цели заморозить кредитование у регулятора «не было и нет», подчеркнула Набиуллина.

Она также пояснила, что ЦБ «с большой осторожностью» подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года. Тогда инфляция замедлялась, а потом вновь стала расти, что и привело к повышению ставки с 16% до 21%.