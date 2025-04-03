Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о «печальных последствиях» в случае снижения ключевой ставки. Об этом она заявила на совместном заседании профильных комитетов Госдумы.

«Наивно полагать, что ключевая ставка — такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — сказала Набиуллина.

По ее словам, бизнес «динамично развивается и при высокой ключевой ставке». Цели заморозить кредитование у регулятора «не было и нет», подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, ЦБ «с большой осторожностью» подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года. Тогда инфляция замедлялась, а потом вновь стала расти, что и привело к повышению ставки с 16% до 21%.

«Мы учитываем этот опыт, но есть важные отличия. Первое: ключевая ставка выше на 5 процентных пунктов, чем год назад, это гораздо более мощная сила. Второе: изменение бюджетной политики», — пояснила Набиуллина. На снижение инфляции также будет работать текущее укрепление рубля, добавила глава ЦБ.

На последнем заседании ЦБ снижение ключевой ставки «даже не обсуждалось», отметила Набиуллина. По ее словам, регулятор все еще рассматривает возможность повышения ставки, если реализуются инфляционные риски.

Набиуллина обратила внимание, что снижение рыночных ставок уже началось и по кредитам, и по депозитам, назвав этот процесс закономерной реакцией на снижение инфляции. По оценке ЦБ, инфляция в России в следующие месяцы продолжит снижаться и «придет в норму» к концу года.

«По базовому прогнозу сейчас мы видим в среднем по году 19-22%. Находимся в условиях неопределенности», — указала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, в экономике практически полностью задействованы физические ресурсы, что «очень хорошо показывает рекордно низкая безработица». Стимулирование спроса, если возможно, то «в разумных дозах», отметила глава ЦБ. Она уточнила, что это в равной степени относится и к льготной ипотеке, и к льготным кредитам для бизнеса.

«Пирог можно нарезать по-разному, но от этого больше не станет. В текущих условиях магистральный путь к расширению потенциала экономики один — это внедрение новых технологий, повышение производительности труда. А умеренная инфляция — это, если хотите, такая твердая почва под ногами на этом пути», — сказала Набиуллина.

На заседании 21 марта Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил, что инфляционное давление снизилось, но остается высоким, а внутренний спрос по-прежнему растет быстрее, чем предложение товаров и услуг. Ключевая ставка не повышалась с октября 2024 года, когда ЦБ увеличил ее с 19% до 21%.

В Госдуме выразили надежду на снижение ключевой ставки на следующих заседаниях ЦБ. Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с RTVI назвала «очень грустным» решение ЦБ на последнем заседании сохранить ставку на уровне 21%. По мнению депутата, что из-за этого возникнут различные проблемы, в том числе при выдаче ипотеки и в сфере коммунальных услуг.

Она задалась вопросом, как при такой ставке будет исполняться бюджет, запланированный на ставку 8%, как будут реализовываться нацпроекты, модернизация коммунальной инфраструктуры. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с RTVI допустил, что следующая ключевая ставка ЦБ будет ниже 21%.

В декабре прошлого года депутаты фракций «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ представили законопроекты, предлагающие ограничить полномочия ЦБ и расширить основания для досрочной отставки его главы. Правительство не поддержало инициативы, назвав их не соответствующими Конституции.