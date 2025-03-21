Совет директоров Банка России на состоявшемся 21 марта запланированном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В Центробанке подчеркнули, что инфляционное давление снизилось, но остается высоким, а внутренний спрос по-прежнему растет быстрее, чем предложение товаров и услуг. «При этом рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой», — сообщается в пресс-релизе.

ЦБ предполагает, что в 2025 году годовая инфляция снизится до 7—8% в 2025 году, но для этого потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, в том числе не исключено возможное повышение ставки.

Предыдущее собрание состоялось 14 февраля 2025 года, по его итогам Центробанк решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. В качестве мотивировки этого решения глава регулятора Эльвира Набиуллина поясняла, что инфляционное давление на российскую экономику по-прежнему остается высоким, а рост внутреннего спроса все еще превышает возможности предложения товаров и услуг.

При этом руководитель Центробанка признавала, что «более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению».

Ключевая ставка не повышалась с октября 2024 года, когда ЦБ увеличил ее с 19% до 21%. На заседании в декабре регулятор не стал повышать ключевую ставку, объяснив, что «достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели».

В Банке России подчеркнули, что октябрьский прогноз по снижению ключевой ставки пришлось пересмотреть, но в целом «достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году».

Опрошенные «Ведомостями» экономисты ВТБ и Совкомбанка ранее заявили, что в базовом сценарии ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 21% «продолжительное время». По прогнозам собеседников издания, средний уровень ключевой ставки в 2025 году составит 20,5%.

Экономисты Газпромбанка не исключили, что в марте-апреле ситуация может потребовать от ЦБ «дополнительной жесткости».

«Окно возможностей для перехода к смягчению денежно-кредитной политики может появиться только во втором полугодии 2025 года: по мере роста определенности с исполнением бюджета», — говорится в их обзоре, который приводит «Интерфакс».

По мнению экономистов Газпромбанка, если ЦБ решит отказаться от дополнительной жесткости денежно-кредитной политики и ключевая ставка снизится до 19-20% по итогам 2025 года, то инфляция по итогам года может замедлиться лишь до 7,5-8%.