Банк России на заседании 14 февраля не стал повышать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 21%. Аналитики ожидали такого решения.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», — говорится на сайте ЦБ.

Согласно оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре», — сказано в пресс-релизе.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0—8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Председатель глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с RTVI прогнозировал, что ключевая ставка остается на уровне 21% в связи с замедлением инфляционной динамики. В то же время он отметил, что снижать ключевую ставку «тоже рано, потому что нет уверенности в том, что это уже закрепившийся процесс».

Накануне заседания ЦБ по ключевой ставке российские банки резко сократили заимствования у регулятора. Опрошенные РБК эксперты увидели в этом признак того, что банки не ожидают повышения ключевой ставки. Объем обязательств рынка перед ЦБ сократился на 43,4% — до 1,79 трлн рублей. Это минимум с конца июня 2024 года.

Аргументом в пользу того, что Банк России не повысит ключевую ставку, аналитики называли замедление кредитования и деловой активности, а также стабилизацию курса рубля. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин в разговоре с РБК отметил, что на рынках также сказался позитив, внесенный геополитикой: 12 февраля президенты США и России провели телефонный разговор, в котором обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине.

Говоря о возможности снижения ключевой ставки, Сусин отметил, что «фундаментальных предпосылок» для такого сценария недостаточно, но «шансы на это выросли». Опрошенные «Ведомостями» экономисты ВТБ и Совкомбанка заявили, что в базовом сценарии ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 21% «продолжительное время». По прогнозам собеседников издания, средний уровень ключевой ставки в 2025 году составит 20,5%.

Экономисты Газпромбанка в свою очередь не исключили, что в марте-апреле ситуация может потребовать от ЦБ «дополнительной жесткости».

«Окно возможностей для перехода к смягчению денежно-кредитной политики может появиться только во втором полугодии 2025 года: по мере роста определенности с исполнением бюджета», — говорится в их обзоре, который приводит «Интерфакс».

По мнению экономистов Газпромбанка, если ЦБ решит отказаться от дополнительной жесткости денежно-кредитной политики и ключевая ставка снизится до 19-20% по итогам 2025 года, то инфляция по итогам года может замедлиться лишь до 7,5-8%.

Экономисты финансовой группы «Финам» перед заседанием ЦБ 14 февраля допускали, что регулятор будет рассматривать варианты повышения ставки до 22-23%, но назвали этот сценарий маловероятным.

Ключевая ставка не повышалась с октября 2024 года, когда ЦБ увеличил ее с 19% до 21%. На заседании в декабре регулятор не стал повышать ключевую ставку, объяснив, что «достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели».