Банк России не будет повышать ключевую ставку на заседании совета директоров 14 февраля. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Центробанк на последнем заседании совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя эксперты ожидали, что она будет повышена до 23%.

По мнению Аксакова, ключевая ставка останется на уровне 21%.

«Динамика инфляционная несколько замедлилась, темпы чуть упали, ну и, соответственно, это сигнал к тому, чтобы, по крайней мере, не повышать ключевую ставку. Понижать ключевую ставку тоже рано, потому что нет уверенности в том, что это уже закрепившийся процесс», — пояснил он.

Есть «целый ряд факторов», которые говорят о том, что инфляция начнет снижаться. Вслед за этим может последовать снижение ключевой ставки, полагает Аксаков.

«Мы видим, что крупнейшие банки России — Сбер, ВТБ, некоторые другие — начали потихонечку снижать проценты по вкладам. Это тоже такой сигнал о том, что они анализируют ситуацию, понимают, что, скорее всего, ключевая ставка начнет снижаться, и они опережают это решение», — обратил внимание глава думского комитета по финрынку.

На вопрос, может ли ЦБ перейти к снижению ключевой ставки в марте, Аксаков сказал: «Будем надеяться».

Оценивая жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, депутат отметил, что в результате действий регулятора замедлилось потребительское кредитование. Это в свою очередь оказывает влияние на инфляцию.

«Люди меньше предъявляют спрос на товар, соответственно, меньше желания у продавцов повышать цены. При этом, я думаю, что такие факторы, связанные с насыщением рынка, они тоже определенную уже роль выполняют, потому что экономика приспособилась к санкциям и научились бизнесмены решать вопросы, связанные с поставками товаров, в том числе из-за рубежа», — сказал Аксаков.