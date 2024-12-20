Банк России на заседании 20 декабря не стал повышать ключевую ставку и оставил ее на уровне 21%.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», — говорится в сообщении ЦБ.

В предыдущий раз ЦБ повышал ключевую ставку на заседании 25 октября и не исключил нового повышения. На это влияют данные по развитию экономики, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом, поясняла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Президент России, отвечая на вопрос о ключевой ставке во время прямой линии 19 декабря, заявил, что Набиуллина не говорит ему заранее о том, каким будет этот показатель, поскольку «сама, наверно, этого пока не знает». Путин выразил надежду, что решение по ключевой ставке 20 декабря «будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня».

Регулятор три раза повышал ставку: в июле, сентябре и октябре — до 18%, 19% и 21% соответственно. В конце октября Набиуллина заявила, что жесткая денежно-кредитная политика — это не «прихоть» ЦБ, а «неизбежная реакция» на происходящее в экономике. Набиуллина пояснила, что инфляция пока не начала замедляться, а ее «тормозной путь» до целевого уровня 4% займет весь 2025 год и «прихватит» 2026 год.

Повышение ключевой ставки вызвало критику у представителей власти и бизнеса. Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов назвал повышение ключевой ставки «вредительством» и «выполнением указа Международного валютного фонда».

«Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете? О чем вы говорите?» — заявил он накануне заседания ЦБ по ключевой ставке.

Политик добавил, что такой рост ключевой ставки «гробит» российскую экономику и не дает возможности поднимать ВВП.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обвинила Центробанк в негативном влиянии на демографические показатели. По ее мнению, высокая ключевая ставка «убила льготную ипотеку».

Источники Bloomberg утверждают, что действиями Набиуллиной недоволен премьер-министр России Михаил Мишустин и другие крупные чиновники, которые якобы обсуждают это с президентом России Владимиром Путиным. По словам собеседников агентства, Мишустин считает, что решения ЦБ по ключевой ставке создают помехи российской экономике, которой нужна поддержка в условиях санкций.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал политику ЦБ «серьезным тормозом» для роста промышленности и предупредил, что «практически большинство» предприятий могут стать банкротами. Он также отметил, что из-за высоких ставок «Ростех» может сократить экспорт высокотехнологичной продукции. С критикой Банка России также выступали миллиардеры Алексей Мордашов и Аркадий Ротенберг, глава ВТБ Андрей Костин и другие крупные предприниматели.