Банкиры, предприниматели и крупные российские чиновники, включая премьер-министра Михаила Мишустина, недовольны действиями главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и обсуждают это с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам двух собеседников агентства, Мишустин обратил внимание Путина на то, что решения ЦБ, связанные с ключевой ставкой, создают помехи российской экономике, которой, наоборот, требуется дополнительная поддержка в условиях санкций. Российские чиновники считают, что Набиуллина «разрушает российскую экономику высокими процентными ставками», утверждается в статье.

После начала боевых действий на Украине главу ЦБ считали спасительницей российской экономики от влияния санкций, но сейчас все больше высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров критикуют Набиуллину, говорят источники агентства.

По словам трех собеседников Bloomberg, пока нет никакой информации о том, чтобы главе Банка России подыскивали замену, поскольку президент якобы все еще уверен в необходимости принимаемых Набиуллиной мер по поддержке экономики.

Очередное заседание Совета директоров Банка России состоится в пятницу, 20 декабря. В начале месяца глава ЦБ допускала, что до Нового года может произойти еще одно повышение ключевой ставки.

На предыдущем заседании 25 октября ключевую ставку решили повысить до 21% — это максимальный уровень с февраля 2022 года, равный показателю 22-летней давности. До этого ЦБ повышал ставку дважды с начала года, в июле и сентябре — до 18% и 19% соответственно.

31 октября Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы, заявила, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) — это не «прихоть» Центробанка, а «неизбежная реакция» на происходящее в экономике.

Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов раскритиковал позицию Набиуллиной, назвав повышение ключевой ставки «вредительством» и «выполнением указа Международного валютного фонда».

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина обвинила Центробанк в негативном влиянии на демографические показатели. По ее мнению, высокая ключевая ставка «убила льготную ипотеку», которая была единственным средством обзавестись жильем для молодых семей.