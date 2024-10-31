Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) — это не «прихоть» Центробанка банка, а «неизбежная реакция» на происходящее в экономике, заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она допустила «более сильный» рост ключевой ставки и пообещала, что нынешний «сложный» период «окупится». Ее основные тезисы — в материале RTVI.

О причинах и последствиях роста цен

Набиуллина пояснила, что жесткая ДКП не противоречит задачам по развитию экономики, а мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является «заблуждением».

«Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — считает она

Глава ЦБ заявила, что регулятор не собирается «делать никаких скидок» в стремлении достичь показателя по инфляции в 4%. Она раскритиковала оппонентов, считающих, что и при более высокой инфляции бывает хороший экономический рост.

«Инфляция — это прямой вычет из зарплаты граждан. <…> И нам важно не допустить разгона инфляции, ведь от нее очень сильно страдают люди, доходы которых не растут или растут незначительно», — отметила глава ЦБ.

Высокая инфляция — это непредсказуемая инфляция, и рост экономики при этом не может быть устойчивым, пояснила Набиуллина.

«Это опасная иллюзия — считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы тут не собираемся делать никаких скидок по достижении нашей цели 4%», — сказала она.

Как указала председатель Банка России, инфляция держится уже четвертый год. При этом, если в 2022-2023 году ее можно было считать неизбежной — из-за санкций и перестройки экономики, то сейчас, по словам Набиуллиной, инфляцию уже нельзя списывать на эти факторы.

«Это именно результат того, что возможности предложения не успевают за ростом спроса. И в наших силах устранить этот дисбаланс», — заявила она.

О дальнейших сценариях

Набиуллина заверила, что механизм воздействия ключевой ставки на инфляцию остается «действенным», но теперь эффекты от изменения ставки «размыты влиянием других факторов». В итоге ситуация «требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата», отметила она.

Глава ЦБ не исключила, что поскольку обстоятельства могут складываться иначе, чем регулятор предполагает в базовом сценарии, в дальнейшем ставку нужно будет повышать больше. Октябрьское решение совета директоров Центробанка повысить ставку до 21% она назвала своевременным.

«Вот если бы мы сейчас, в этих обстоятельствах, протянули с тем, что не повышали ставку и ожидали бы, что оно само собой рассосется, оно само собой не рассосется. Нам пришлось бы дергать ее гораздо больше и держать на более высоком уровне гораздо более продолжительное время, и цена для всей экономики была бы больше», — заявила Набиуллина.

«Маховик кредитной кабалы»: как повышение ключевой ставки скажется на россиянах

Она также сообщила, что, согласно ожиданиям Банка России, рост экономики продолжится, «но уже более умеренными темпами». При этом она предостерегла правительство от расширения льготных кредитных программ в ответ на ужесточение ДКП.

«Мы уверены, что сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. <…> Если свободных ресурсов — рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей — уже очень мало, как сейчас, то единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за них и рост цен на них и на конечную продукцию», — заявила Набиуллина.

О замороженных активах ЦБ на Западе

Отвечая на вопрос о перспективе возврата замороженных золотовалютных резервов России на Западе, глава ЦБ сообщила, что «работа ведется».

«Но считаю, раскрытие деталей этой работы может иметь крайне негативные последствия. Раскрытие в публичном поле этой работы невозможно», — заключила она.