Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) — это не «прихоть» Центробанка банка, а «неизбежная реакция» на происходящее в экономике, заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она допустила «более сильный» рост ключевой ставки и пообещала, что нынешний «сложный» период «окупится». Ее основные тезисы — в материале RTVI.

О причинах и последствиях роста цен

Набиуллина пояснила, что жесткая ДКП не противоречит задачам по развитию экономики, а мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является «заблуждением».

«Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — считает она

Глава ЦБ заявила, что регулятор не собирается «делать никаких скидок» в стремлении достичь показателя по инфляции в 4%. Она раскритиковала оппонентов, считающих, что и при более высокой инфляции бывает хороший экономический рост.

«Инфляция — это прямой вычет из зарплаты граждан. <…> И нам важно не допустить разгона инфляции, ведь от нее очень сильно страдают люди, доходы которых не растут или растут незначительно», — отметила глава ЦБ.

Высокая инфляция — это непредсказуемая инфляция, и рост экономики при этом не может быть устойчивым, пояснила Набиуллина.

«Это опасная иллюзия — считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы тут не собираемся делать никаких скидок по достижении нашей цели 4%», — сказала она.

Как указала председатель Банка России, инфляция держится уже четвертый год. При этом, если в 2022-2023 году ее можно было считать неизбежной — из-за санкций и перестройки экономики, то сейчас, по словам Набиуллиной, инфляцию уже нельзя списывать на эти факторы.

«Это именно результат того, что возможности предложения не успевают за ростом спроса. И в наших силах устранить этот дисбаланс», — заявила она.

О дальнейших сценариях

Набиуллина заверила, что механизм воздействия ключевой ставки на инфляцию остается «действенным», но теперь эффекты от изменения ставки «размыты влиянием других факторов». В итоге ситуация «требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата», отметила она.

Глава ЦБ не исключила, что поскольку обстоятельства могут складываться иначе, чем регулятор предполагает в базовом сценарии, в дальнейшем ставку нужно будет повышать больше. Октябрьское решение совета директоров Центробанка повысить ставку до 21% она назвала своевременным.

«Вот если бы мы сейчас, в этих обстоятельствах, протянули с тем, что не повышали ставку и ожидали бы, что оно само собой рассосется, оно само собой не рассосется. Нам пришлось бы дергать ее гораздо больше и держать на более высоком уровне гораздо более продолжительное время, и цена для всей экономики была бы больше», — заявила Набиуллина.

Она также сообщила, что, согласно ожиданиям Банка России, рост экономики продолжится, «но уже более умеренными темпами». При этом она предостерегла правительство от расширения льготных кредитных программ в ответ на ужесточение ДКП.

«Мы уверены, что сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. <…> Если свободных ресурсов — рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей — уже очень мало, как сейчас, то единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за них и рост цен на них и на конечную продукцию», — заявила Набиуллина.

О замороженных активах ЦБ на Западе

Отвечая на вопрос о перспективе возврата замороженных золотовалютных резервов России на Западе, глава ЦБ сообщила, что «работа ведется».

«Но считаю, раскрытие деталей этой работы может иметь крайне негативные последствия. Раскрытие в публичном поле этой работы невозможно», — заключила она.