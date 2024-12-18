Глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов резко раскритиковал главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и назвал повышение ключевой ставки «вредительством». По его мнению, действия ЦБ — это «выполнение указа Международного валютного фонда».

«Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете? О чем вы говорите?» — сказал он.

Политик добавил, что такой рост ключевой ставки «гробит нашу экономику» и не дает возможности поднимать ВВП.

16 декабря Миронов сообщил РИА Новости, что предложил Набиуллиной провести изменения в кредитно-денежной политике ЦБ, которая «подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства».

В своем обращении политик отмечает, что специальные кредиты должны предоставляться под 3-5 % годовых, например, в виде цифровых рублей. Кроме того, Миронов считает, что следует ввести «временную специальную ставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей», например, сельского хозяйства.

Сейчас, уверен депутат, политика повышения ключевой ставки в качестве единственного инструмента борьбы с инфляцией приводит к «охлаждению» экономики и ее стагфляции. Также партия СЗРП начала сбор подписей против повышения ключевой ставки.

После начала СВО ключевая ставка резко увеличилась с 9% до 20%. На заседании Совета директоров ЦБ 25 октября 2024 года было принято решение повысить ключевую ставку до 21%.

В конце октября Набиуллина говорила, что Банк России в декабре может повысить ключевую ставку еще на два процентных пункта — до 23% годовых.