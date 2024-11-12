Центробанк не виноват в том, что даже при ключевой ставке в 21% инфляция в России продолжает расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме 12 ноября. Ее слова приводит депутат Мария Прусакова в своем телеграм-канале.

«Основной посыл ее выступления: все думают, почему при росте ставки ЦБ рост инфляции не останавливается, и все считают, что в этом виноват ЦБ, увеличивающий ставку (ну, в этом утверждении сложно не согласиться с Эльвирой Сахипзадовной). “Но мы считаем, что если бы мы ее не повышали, было бы хуже», — заявила глава Центробанка. Вот и вся аргументация», — пересказала суть выступления Набиуллиной депутат-коммунист.

По словам Прусаковой, на негативные отзывы депутатов глава ЦБ якобы ответила, что «высокие кредиты никак не способствуют росту цен на товары». Депутат сравнила действия регулятора с сюжетом сказки «Королевство кривых зеркал», в которой Набиуллина, по ее мнению, руководствуется собственным видением российской экономики, отличающимся от того, что думают по этому поводу большинство жителей страны.

«Не может быть ключевая ставка ЦБ выше инфляции в три раза!!! Ни в одной стране мира такой практики нет», — возмутилась Прусакова.

Недовольство общением с главой Центробанка выразила и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. По ее словам, Набиуллина не согласилась с мнением фракции КПРФ о связи инфляции с повышением ключевой ставки.

«Я обвинила Центробанк напрямую в негативном влиянии на демографические показатели, потому что высокая ключевая ставка убила льготную ипотеку. Основная базовая потребность любой семьи — крыша над головой. Как же призывать нашу молодёжь создавать семьи и рожать детей, если им негде жить?.. Как думаете, почему я не цитирую сейчас ответ Набиуллиной на мой вопрос? Ну вы поняли, да?..» — поделилась депутат от КПРФ в своем телеграм-канале.

По словам Прусаковой, Набиуллина якобы заявила им с коллегами, что с марта 2025 года ЦБ начнет снижать ключевую ставку и постепенно вернет ее на уровень 2023 года. Депутат оценила этот прогноз как оптимистичный и отметила, что многие другие прогнозы главы Банка России не сбылись.

В самом Центробанке отрицают, что Набиуллина дала коммунистам такое обещание. Представитель регулятора заявил, что приведенная Прусаковой цитата не соответствует действительности.

«Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — заявили в ЦБ РФ.

Между тем возмущение действиями ЦБ выразил и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) Сергей Миронов, отметив, что с июля 2023 года инфляция в России выросла вдвое, хотя все это время Центробанк продолжает с нею бороться, повышая ключевую ставку.

«Вопрос: Центробанк, вы что делаете? Вы гробите нашу экономику сегодня, когда военно-промышленный комплекс вынужден перекредитовываться под любые проценты, чтобы отдать долги, и получается, что они иногда не могут выполнить оборонный заказ, а Центробанк говорит: а мы тут боремся с инфляцией. Я думаю, что выполняет инструкции Международного валютного фонда, называя вещи своими именами, — вот что делает Центробанк», — заявил Миронов журналистам.

Заявления Банка России о том, что повышение ключевой ставки направлено на борьбу с инфляцией, политик назвал «бредом полным».

Миронов напомнил, что СРЗП недавно внесла в Госдуму законопроект о включении Центробанка в систему органов госвласти, подотчетных правительству.

«Правительство старается максимально улучшить положение в экономике, улучшить особенно производство особенно оборонной продукции, а Центробанк делает совершенно другое, вставляет палки в колеса. Конечно, здесь давным-давно нужно наводить порядок», — подытожил лидер партии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев по итогам встречи руководства ЦБ с депутатами фракции «Единой России» заявил RTVI, что неуклонный рост ключевой ставки лишь в ограниченной степени помогает в ситуации с повышением цен. По его словам, решить проблему с инфляцией можно путем сокращения государственных расходов, однако такой вариант невозможен, в частности, из-за военной операции на Украине.

Зампред Банка России Алексей Заботкин после той же встречи сообщил журналистам, что темпы роста цен сохраняются на высоком уровне.

«Если смотреть на картину за последние месяц-два, то пока это картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных усмотреть сложно», — сказал Заботкин.

Он признал, что инфляция «пока сохраняется на высоком уровне, как это и заложено в прогноз, который был обновлен в октябре».

«Данные за последнюю неделю в значительной степени связаны с удорожанием плодоовощей. В части устойчивых компонентов в целом последняя неделя, наверное, несколько меньше, чем предыдущая», — добавил он.

По словам Заботкина, Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение об этом не предопределено. Напомним, 31 октября Набиуллина, выступая перед всеми депутатами Госдумы, заявила, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) — это не «прихоть» Центробанка банка, а «неизбежная реакция» на происходящее в экономике.