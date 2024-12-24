В текущей экономической ситуации снижение ключевой ставки в России опасно, считает Центробанк (ЦБ). В условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов это может привести к дополнительному разгону инфляции, говорится в письме регулятора в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ), которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — указано в письме.

ЦБ считает, что дешевые кредиты дадут производителям новые деньги, но не смогут незамедлительно обеспечить их дополнительными ресурсами. Кроме того, в условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей начнется конкуренция предприятий за эти ресурсы, что приведет к росту издержек и цен на конечную продукцию, объясняет регулятор.

Банк России отмечает, что повышение ключевой ставки не снизит производственные возможности экономики, а лишь затормозит избыточно растущий спрос. Более сдержанную динамику спроса отражает ожидает временное снижение темпов прироста ВВП до 0,5-1,5% в 2025 году.

Вместе с тем ЦБ выступил против увеличения объемов льготного кредитования, поскольку в ситуации перегрева экономики и ограниченности физических ресурсов наращивание объемов таких кредитов может потребовать еще более значительного повышения ключевой ставки и ее поддержания на высоком уровне более продолжительное время.

«Таким образом, платой за увеличение льготного кредитования, как всегда, станет более высокая стоимость кредита для несубсидируемых заемщиков. Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач», — заключили в ЦБ.

После начала боевых действий на Украине ключевая ставка резко увеличилась с 9% до 20%. На заседании Совета директоров ЦБ 25 октября 2024 года было принято решение повысить ключевую ставку до 21%.

В конце октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России в декабре может повысить ключевую ставку еще на два процентных пункта — до 23% годовых. Однако на последнем заседании в 2024 году 20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.