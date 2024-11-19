Снижение ключевой ставки при отсутствии новых шоков может начаться в 2025 году, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарной сессии в Госдуме.

«Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4,5—5% в следующем году, а затем ее стабилизировать вблизи 4%. По мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если не будет каких-то дополнительных шоков внешних, снижение начнется в следующем году», — пояснила Набиуллина.

Мнение о том, что рост ключевой ставки провоцирует рост расходов по кредитам и только разгоняет рост цен, глава ЦБ назвала «глубоким заблуждением». Она подтвердила рост процентных расходов компаний при кредитных ставках, но призвала не забывать, что соотношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет не превышало в среднем 5%.

«Увеличение процентных расходов — это временное явление, они вновь снизятся, когда инфляция будет побеждена. А вот прирост операционных издержек из-за высокой инфляции, увы, останется навсегда», — заявила она.

Глава ЦБ также отметила, что в ближайшие месяцы можно ожидать замедление инфляции. По ее словам, сейчас российская экономика находится в переломной точке. В стране впервые сложилась ситуация, при которой «задействованы практически все ресурсы в экономике».

Рост ключевой ставки

В феврале 2022 года ключевая ставка резко увеличилась с 9% до 20%. Рост произошел на фоне первых реакций на начало военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов Банка России за рубежом.

С апреля регулятор начал последовательно снижать ставку — к сентябрю 2022 года она составила 7,5% годовых и оставалась на этом уровне до июля 2023 года, после чего вновь начался рост.

На заседании Совета директоров ЦБ 25 октября 2024 года было принято решение повысить ключевую ставку до 21%. Нынешний уровень ставки в 21% стал максимальным с февраля 2022 года и сравнялся с показателем 22-летней давности.

Набиуллина объяснила, что в 2022 году Центробанк повышал ключевую ставку, чтобы купировать риски финансовой стабильности.

«Когда задача финансовой стабилизации была выполнена, мы достаточно быстро снижали процентную ставку», — подчеркнула она.

В 2024 году мотивы у повышения ключевой ставки другие: ЦБ повышает ставку в ответ на рост инфляции и инфляционных рисков, отметила Набиуллина. Она также добавила, что максимальной точки для ключевой ставки не существует, и не исключила, что в декабре ЦБ может повысить ключевую ставку еще на два процентных пункта — до 23% годовых.

«Возможность повышения такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать, — данных по развитию экономики, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом. Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания его совета директоров 25 октября.