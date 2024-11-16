Ключевую ставку будут повышать и дальше, потому что инфляция разгоняется, а Центробанк ничего не может с ней поделать. Об этом RTVI заявил кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Простые числа» Олег Комолов. Цены, по его словам, растут куда быстрее, чем заявляют власти, а доходы населения — наоборот.

«Эта инфляция имеет не циклическую природу, а связана с насыщением экономики бюджетными вливаниями, которые разгоняют инфляцию, способствуют деформации рынка рабочей силы, дефициту кадров в гражданском секторе и так далее», — пояснил экономист.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что номинальный рост заработной платы за 2023 год превысил 14%, реальный — 7,8%. В октябре депутат Госдумы Светлана Бессараб утверждала, что зарплаты россиян за год выросли на 21%.

«Многие экономят на еде». Почему растут цены?

Такие показатели, по словам Комолова, рассчитываются на основе данных официальной статистики: «Они берут номинальную инфляцию, которую посчитал Росстат (9%), и сравнивают ее с номинальным ростом зарплат в среднем по стране (предположим, 18%). Отнимем одно от другого — получается какой-то положительный рост зарплат в реальном выражении».

Но в этих расчетах, напомнил экономист, не учтено множество важных факторов. В частности, игнорируется разница по отраслям: участники боевых действий получают «такие гонорары, которых вообще никогда в своей жизни не видели», растут и зарплаты работников военно-промышленного комплекса (ВПК), чьи предприятия «ломятся от заказов на производство».

«Они подтягивают средний уровень по стране. При этом далеко не во всех отраслях ситуация схожая, хотя, конечно, дефицит рабочей силы в целом хоть немного поднял зарплаты во всех отраслях», — оценил Комолов положение дел.

«Маховик кредитной кабалы»: как повышение ключевой ставки скажется на россиянах

Однако, по его словам, для большинства россиян реальная инфляция, с которой они ежедневно сталкиваются, намного выше цифр Росстата по усредненной потребительской корзине, не отражающей реальную структуру потребления домохозяйств с низкими доходами.

«У нас в стране как минимум 20% населения тратят 50% своих доходов только на еду — это данные того же Росстата. В целом на товары каждодневного потребления (еда, одежда, медицина, услуги ЖКХ, топливо, транспорт) средний россиянин тратит 60% своих доходов или даже больше», — утверждает Олег Комолов.

Именно эти товары, подчеркнул он, сейчас дорожают сильнее всего. Продукты — куриное яйцо, сливочное масло и другие — в среднем за год выросли в цене на 22-23% (этот индекс компания «Ромир» считает по динамике цен в чеках, напомнил экономист).

«Это в два с лишним раза выше, чем номинальный уровень инфляции. В сравнении с этими показателями средний номинальный рост заработных плат оказывается более скромным. А в реальном выражении, если учитывать фактическую структуру потребления, у большинства населения реальные доходы снизились, а не выросли», — объяснил Комолов.

По его словам, по-другому в нынешних условиях просто не может быть, поскольку власти, тратя большую часть национального дохода на связанные с СВО непроизводительные нужды по обслуживанию армии, не могут при этом придумать «никакой волшебной кнопки, которая отменяет законы экономики».

«В итоге растут цены — и в реальном выражении человек получает от общества меньше, чем получал раньше, в виде эквивалента за свой труд. Реальные доходы будут падать», — спрогнозировал Олег Комолов.

На заседании Совета директоров ЦБ 25 октября 2024 года было принято решение повысить ключевую ставку до 21%. Руководство регулятора объяснило свои действия значительным ростом инфляционных ожиданий. Следующее заседание состоится 20 декабря.

Ранее Комолов заявлял RTVI, что причиной повышения ключевой ставки является рост инфляции, который, в свою очередь, вызван сознательными действиями государства. Федеральный бюджет на следующие три года, проект которого вчера прошел второе чтение в Госдуме, — проинфляционный, и треть расходов в нем заложена на военные цели, напомнил экономист.