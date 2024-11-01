Рост цен на сливочное масло в России обусловлен несколькими факторами, среди которых нехватка цельного молока и экспорт мороженого, при изготовлении которого используется сливочное масло. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Кроме того, добавил депутат, на ценообразование влияет невозможность закупить достаточное количество сливочного масла и молока, а также повышение потребительского спроса на фоне роста доходов россиян.

«Люди хотят есть и мороженое, и сливочное масло, и пирожные, поскольку у них деньги появились. Все это привело к тому, что сливочное масло подорожало», — заявил он.

По словам Арефьева, в 2024 году большой интерес к российскому мороженому проявили США, которые его «интенсивно закупали». Из-за повышенного спроса, в том числе внешнего, производство мороженого в России «усилилось, и, естественно, повысилась цена», пояснил депутат.

США стали одним из главных импортеров российского мороженого по итогам 2021 года, о чем свидетельствовали данные Минсельхоза. Только за первые три месяца 2021 года в США было поставлено 1,9 тыс. т российского мороженого общей стоимостью $4,7 млн. По данным «Агроэкспорта», в середине 2022 года поставки российского мороженого в США прекратились. В то же время закупки мороженого из России увеличил Китай. В 2023 году КНР приобрела до 410 тонн этой продукции.

В России практически нет собственного сливочного масла, а в магазинах продается привезенное из-за границы, в частности, из Беларуси, утверждает Арефьев.

«В советское время в РСФСР был 21 миллион коров, а сейчас осталось только семь миллионов коров. Соответственно, цельного молока, из которого делают сливочное масло, у нас нет», — констатировал депутат.

На стоимость сливочного масла в России, по его словам, сильно влияет курс доллара, поскольку импорт оплачивается по валютным ценам.

Что происходит со сливочным маслом в России

В конце октября стало известно, что крупные производители сливочного масла в России начали сокращать производство или приостанавливать отгрузку продукции торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию товара. Среди таких компаний указывались компания H&N (бренд «Простоквашино»), «Милком», «Альметьевский», «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и многие другие. Причиной все компании называют дефицит сырья.

В Минсельхозе заверили, что рынок обеспечен сливочным маслом в полной мере, а по итогам 2024 года ожидается даже увеличение объемов его выпуска.

До этого в Минсельхозе сообщили агентству ТАСС, что ведомство принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, что поможет стабилизировать ценовую ситуацию и насытить внутренний рынок.

С начала 2024 года цены на сливочное масло в России выросли более чем на 23% из-за увеличения стоимости молока и молочных продуктов. По словам доцента кафедры экономической Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкина, это вызвано, прежде всего, ростом тарифов на ЖКУ и электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты и упаковку.