Крупные производители сливочного масла начали сокращать производство или приостанавливать отгрузку продукции торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию, пишут «Известия». В Минсельхозе на этом фоне утверждают, что рынок обеспечен сливочным маслом в полной мере, по итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.

«Известия» ссылаются на документы, которые направили ритейлу более 10 компаний — в их числе крупные федеральные и известные региональные производители.

К примеру, компания H&N (бренд «Простоквашино») предупредила о временном прекращении отгрузки сливочного масла 72,5 и 82% жирности с 1 сентября. Производитель указал, что переработчики молока «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого». Масло же, по данным компании, подорожало на 48 и 55% соответственно.

Среди ключевых факторов, повлиявших на этот процесс, H&N назвала низкий уровень запасов, подорожание масла на мировом рынке, а также низкое содержание жира в закупаемом молоке-сырье и повышенный спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

В числе других производителей, которые сократили изготовление продуктов или ограничили объем поставок, «Известия» называют «Милком», «Альметьевский», «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод», «Северное молоко», «Агросилу», «Ярмолпродукт» и «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат». Причиной все компании называют дефицит сырья.

Помимо того, некоторые производители предупредили о повышении цен на молочную продукцию: H&N — на 2%, «Вимм-Билль-Данн» — 3,4%, «Савушкин», «Агросила», «Алабуга Соте» и «Молвест» — 10%, «Милком» и «Альметьевский» — на 16 и 20% соответственно.

В Минсельхозе заявили, что ни они, ни Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не получали информацию от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла.

«Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией. В январе — августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тыс. тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню прошлого года», — сообщило министерство (цитата по ТАСС).

С учетом роста производства сырого молока по итогам текущего года ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки, добавил Минсельхоз.

На прошлой неделе в Минсельхозе сообщили агентству ТАСС, что ведомство принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, что поможет стабилизировать ценовую ситуацию и насытить внутренний рынок.

По данным Росстата, опубликованным 9 октября, цены на сливочное масло в России за неделю выросли на 1,6%. С начала года они увеличились на 19,43%.