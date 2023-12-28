Хотя цены на куриное яйцо по российскому законодательству не подлежат государственному регулированию, ФАС усилила контроль за ценообразованием на этот продукт. Так глава ведомства Максим Шаскольский ответил на запрос председателя думского комитета по делам семьи, детей и женщин Нины Останиной. Копии обоих документов имеются в распоряжении RTVI.

В ответе ФАС упоминается сезонная динамика цен на куриные яйца: летом они падают, осенью — растут. Антимонопольное ведомство также делится выводами Росптицесоюза, который объясняет высокий спрос на яйца тем, что они являются «самым доступным источником животного белка».

При этом, признал глава ФАС, проведенная проверка рынка выявила нарушения антимонопольного законодательства, в результате которых цены на куриное яйцо необоснованно завышались. В отношении нарушителей были заведены дела, а крупные торговые сети получили от федеральной службы обращения с просьбой добровольно ограничить наценку на яйца всех категорий.

В ответе Останиной глава ФАС перечислил торговые сети, которые согласились ограничить наценку на уровне не более 10%, — «Пятерочка», «Перекресток», «Виктория», «Дешево», «Магнит», «Дикси», «Бристоль» и другие. Он добавил, что все участники Союза независимых сетей России с августа снизили наценку до 5% максимум.

Кроме того, в ФАС напомнили, что проведение внеплановых проверок соблюдеиня антимонопольного законодательства ограничено, но «оперативным мониторингом» цен на куриные яйца и другие социально значимые товары по поручению правительства занимаются главы регионов.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заверила, что на внутреннем рынке «нет и не будет» дефицита куриных яиц, а цены на них должны снизиться после спада «предновогодней волны» спроса на этот продукт. «С учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — заявила она.

По данным Росстата, с начала 2023 года куриное яйцо в рознице на российском рынке подорожало на 59%. В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин извинился за это перед населением, сославшись на «просчет в работе правительства», которое своевременно не обеспечило «в должном объеме» импорт куриных яиц.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла подорожание куриного яйца «высоким ростом спроса», опережавшего возможности предложения. ФАС России провела проверку обоснованности назначенных производителями цен и в результате завела несколько антимонопольных дел.