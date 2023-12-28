После спада «предновогодней волны» потребительского ажиотажа розничные цены на куриное яйцо в России снизятся, выразила уверенность вице-премьер России Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости.

По ее словам, сейчас внутренний российский рынок «более чем полностью» обеспечен куриным яйцом, и дефицита этого продукта «нет и не будет». «С учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — утверждает вице-премьер.

Абрамченко уточнила, что проблемы с куриным яйцом были спровоцированы двумя причинами — резким ростом потребления (+1,8 млрд штук) и вспышками птичьего гриппа, которые, в свою очередь, привели к падению производства (-700 млн штук).

Вице-премьер напомнила, что правительство России уже приняло несколько мер для стабилизации цен на куриное яйцо, в том числе добилось от крупнейших производителей наращивания объемов производства. Благодаря этим решениям, по словам Абрамченко, производство куриных яиц в России должно увеличиться на 550 млн штук.

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В целом блюда для новогоднего стола в 2023 году подорожали на 8% — в основном из-за роста цен куриного мяса и яиц, игристого вина и мандаринов, сообщила вице-премьер. При этом, подчеркнула она, на внутреннем рынке подешевела икра: например, оптовые цены на икру кеты в течение года упали на четверть. В рознице, по словам Абрамченко, тоже наблюдается снижение цен.

Ранее Росстат сообщал, что в период с 19 по 25 декабря куриное яйцо подорожало на 4%, а с начала 2023 года — на 59%. В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин извинился перед россиянами за рост цен на яйца и объяснил его «временными обстоятельствами» и «просчетом в работе правительства», которое своевременно не обеспечило «в должном объеме» импорт куриных яиц.

Снижение цен на яйцо с нового года анонсировал и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, объясняла, что куриное яйцо подорожало из-за «высокого роста спроса», который «опережал возможности предложения». ФАС России провела проверку обоснованности назначенных производителями цен и в результате завела несколько антимонопольных дел.