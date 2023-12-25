Цены на яйца в России выросли из-за того, что резкий рост спроса опередил возможности предложения. Об этом сказала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ отметила высокие инфляционные ожидания россиян, пояснив, что чем выше этот показатель, тем сложнее снижать инфляцию. При этом цены на яйца подскочили на фоне замедления инфляционных ожиданий.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. <…> И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего, в нашем случае, ― это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — сказала Набиуллина.

По данным Росстата на 20 декабря, с начала года яйца подорожали в среднем на 50%. Наибольший рост цен зафиксирован в Крыму (на 68%), Пензенской (почти 61%) и Псковской (почти 59%) областях . За неделю с 12 по 18 декабря стоимость куриных яиц выросла на 4,6%.

В Руспродсоюзе среди причин роста цен RTVI назвали скачок потребления яиц из-за подорожания мяса кур, а также рост себестоимости из-за подорожания логистики, упаковки и т.д.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 14 декабря извинился за рост цен на яйца, объяснив его сбоем в работе правительства. На следующий день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возбуждении дел в отношении двух крымских и двух кировских производителей яиц из-за роста цен. По данным ФАС, крымские компании «Партизан» и «Октябрьское» допустили рост цен до 94%, а кировские — «Советская Агрофирма» и «Вятско-Полянская Птицефабрика» ― до 60%. Им грозят оборотные штрафы.