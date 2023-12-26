Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще четыре дела против производителей яиц в связи с повышением цен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Признаки нарушения закона о защите конкуренции выявили в действиях кемеровской, воронежской, ивановской и донецкой компаний. В октябре цены на яйца кемеровских производителей «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика» выросли от 31% до 40% по сравнению с сентябрем, притом что средневзвешенная себестоимость продукции снизилась.

В отношении компаний возбуждено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции).

В Воронежской области УФАС выявило единовременное повышение цен на яйца производства компаний «Птицефабрика Бобровская», «ППХ «Заброденское», «Ряба» и кооператива под брендом «Птицефабрика Третьяковская». В октябре они допустили рост цен на яйца от 16% до 37%, отметили в ФАС.

В Ивановской области яйца производителей «Птицефабрика “Кинешемская”» и «Ивановская птицефабрика» подорожали на 18-23%. Донецкое УФАС зафиксировало повышение цен на яйца от 9% до 24% у компаний «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор», и «Амвросиевская птицефабрика».

В отношении воронежских, кемеровских и донецких компаний возбудили дела по признакам картельных соглашений (п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции). Компаниям грозят оборотные штрафы, если нарушения подтвердятся.

В середине декабря ФАС из-за роста цен на яйца возбудила дела в отношении крымских компаний «Партизан» и «Октябрьское», а также кировских компаний «Советская Агрофирма» и «Вятско-Полянская Птицефабрика». Служба сообщила о возбуждении дел на следующий день после того, как президент России Владимир Путин извинился на прямой линии за рост цен на яйца и объяснил его «сбоем правительства».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила рост цен на яйца тем, что высокий рост спроса опережает возможности предложения.