Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Документ поддержали 330 депутатов, один выступил против, 80 парламентариев воздержались, передает корреспондент RTVI.

Против принятия проекта бюджета выступила парламентарий Оксана Дмитриева.

Госдума одобрила не только поправки правительства и «Единой России», но и предложения фракций «Новые люди» и ЛДПР. Предложения депутатов от СРЗП и КПРФ учтены не были. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил журналистам, что из-за этого они не поддержали проект федерального бюджета. Коммунисты воздержались при голосовании.

Как рассказал RTVI депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), поправки были переданы «Единой России» от правительства, а к ним «присоединились еще сателлиты — “Новые люди” и ЛДПР».

«Фактически это просто перераспределение тех средств, которые были зарезервированы в первом чтении и потом просто разложены по соответствующим статьям. Это не прорыв, это не дополнительные траты бюджетных средств, это фактически перераспределение резервов, которые были заложены в первом чтении. Причем поправки КПРФ, иногда схожие, иногда точно такие, какие были внесены от имени правительства или от имени трех фракций, отвергаются по абсолютно формальным основаниям», — заявил RTVI депутат Госдумы Алексей Куринный.

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров сообщил во время заседания, что ко второму чтению поступило 1065 поправок. Комитет рекомендовал 888 из них принять, 118 — отклонить, остальные были отозваны авторами проекта.

Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 трлн рублей, по расходам — 41,469 трлн. Прогнозируемый рост доходов бюджета в 2026 году — 41,841 трлн рублей, в 2027 году — до 43,154 трлн; расходов — до 44,022 трлн в 2026-м и 45,915 трлн в 2027 году.

О перераспределении средств

При работе над вторым чтением парламентарии совместно с правительством в рамках приоритетов распределяют средства, зарезервированные в первом чтении, по конкретным направлениям.

По словам Макарова, в рамках работы над документом ко второму чтению было перераспределено 8,12 трлн рублей.

Например, на социальную политику было дополнительно направлено почти 400 млрд рублей. Таким образом, сказал он, расходы по этому направлению по сравнению с 2024 годом выросли на 3,1 трлн рублей, или на 14,7%.

На здравоохранение траты возросли более чем на 1 трлн рублей (или на 15,4%). На образование — на 18,6 млрд рублей (или на 9,6%), на сферу ЖКХ — на 1,3 трлн (41,6%). На науку гражданского назначения расходы вырастут на 78,6 млрд рублей (или на 13,3%).

На культуру, как отметил Макаров, расходы выросли до 1,11 трлн рублей, или, по сравнению с прежним показателем в 116,5 млрд рублей, на 11,6%.

Расходы на ЖКХ по сравнению с 2024 годом увеличиваются на 1,3 трлн (на 41,6%). На науку гражданского назначения расходы вырастут на 78,6 млрд рублей, или на 13,3%.

На строительство автомобильных обходов городов на следующие три года выделяется почти 600 млрд рублей. На реализацию новых нацпроектов технологического суверенитета — дополнительно свыше 20 млрд рублей. На туризм и гостеприимство — еще 20 млрд рублей в рамках второго чтения, рассказал Макаров.

Военнослужащие, соцобязательства и развитие регионов

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин рассказал журналистам, что «Единая Россия» подготовила ко второму чтению поправки, связанные с социальной поддержкой военнослужащих.

Например, фонд «Защитники Отечества» получит 2,2 млрд рублей, в результате чего его общая емкость составит около 42 млрд рублей. Кроме того, господдержку получат Ассоциация ветеранов СВО и «Комитет семей воинов Отечества» — обе организации получат примерно по 500 млн рублей каждая.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, несмотря на санкции, в бюджете достаточно средств, за счет которых будут выполнены все социальные обязательства государства.

«Поправками в 2025 году на 740 млн рублей увеличены расходы на поддержку участников СВО и их родных через фонд «Защитники Отечества» — общий объем средств на эти цели составит 13,7 млрд рублей. Еще 925,2 млн рублей будет дополнительно направлено на реабилитацию и абилитацию инвалидов — общий объем средств — 1,6 млрд рублей», — сказал он.

Другой важный приоритет, продолжил глава нижней палаты парламента, — это развитие регионов. По его словам, 20 млрд рублей дополнительно будет выделено на развитие региональных автомобильных дорог, а 7,4 млрд рублей — на комплексное развитие сельских территорий.

Кроме того, 914,3 млн рублей направляется на предоставление дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности, общий объем средств на это составит 1,1 трлн рублей. Для поддержки регионов предусмотрено направление 253 межбюджетных трансфертов с общим объемом 3,4 трлн рублей, сказал Володин.

Третье чтение проекта федерального бюджета запланировано на 21 ноября.