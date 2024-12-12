Депутаты Госдумы сразу от двух фракций — КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) — представили законопроекты о праве парламентариев предлагать президенту досрочную отставку главы Центробанка. При этом коммунисты хотят, чтобы Дума имела возможность влиять на политику ЦБ, а справороссы — чтобы председатель Банка России нес персональную ответственность за невыполнение задач регулятором. В чем смысл предлагаемых изменений и что говорят об этом сами депутаты — в материале RTVI.

«Радикальные» поправки: проект СЗРП

Депутаты СЗРП предлагают возложить на Центробанк дополнительные обязанности, следует из пояснительной записки к законопроекту. Помимо курса рубля и уровня инфляции, в его зону ответственности должны войти рост ВВП, зарплат и реальных доходов населения — чтобы они превышали «среднемировые показатели». Тем самым регулятор должен обеспечивать основу стабильности экономического роста, считают авторы документа.

Также справороссы хотят добавить к уже существующим основаниям для снятия с должности главы ЦБ неисполнение обязанностей по защите и обеспечению устойчивости рубля (ч. 2 ст. 75 Конституции России). При этом депутаты сами смогут обращаться к президенту с просьбой об отставке председателя Банка России — если его работой будут недовольны не менее одной пятой состава Госдумы (не менее 90 депутатов), говорится в проекте закона.

Сейчас председателя Банка России назначает на должность Госдума сроком на пять лет и освобождает от нее по представлению президента. Решение принимается большинством голосов.

Уволить главу ЦБ, по закону, можно в следующих случаях: — истечение срока полномочий; — невозможность исполнения обязанностей по состоянию здоровья; — подача заявления об отставке; — отказ от российского гражданства или наличие двойного гражданства; — совершение уголовного преступления; — нарушение законов, регулирующих деятельность Банка России.

Отставка также возможна, если глава ЦБ не принимает мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, не предоставляет данные о доходах, расходах и имуществе (или предоставляет недостоверные сведения), хранит деньги и ценности в иностранных банках за рубежом, владеет и пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Лидер СЗРП Сергей Миронов, представляя законопроект в своем телеграм-канале, назвал поправки «радикальными».

«Такие меры необходимы, особенно на фоне нынешней “независимой” политики ЦБ. В том числе по бесконечному повышению ключевой ставки, из-за которого инфляция растет и будет расти дальше», — написал депутат.

«Пока не поздно»: проект КПРФ

Законопроект депутатов КПРФ предлагает дать право Госдуме утверждать основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП). Согласно инициативе, если депутаты их не одобрят, то Центробанк будет обязан предложить новый вариант в двухнедельный срок. При этом повторное отклонение основ ДКП Госдумой должно стать основанием для отставки главы ЦБ по представлению президента, считают коммунисты.

Они предлагают добавить еще два обстоятельства, при которых председателя Банка России можно снять с должности: при «значительном отклонении» от заявленных на год целей ДКП, а также в случае «непринятия мер по защите и обеспечению устойчивости рубля».

Как заявил соавтор документа, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, фракция КПРФ считает неприемлемым существующий порядок, когда депутаты только слушают доклады главы ЦБ, но не могут влиять на экономическую политику.

«Напомню — сейчас глава Банка России просто выступает с докладом перед депутатами, при этом Госдума фактически лишена права корректировок его политики. Одновременно с этим мы наблюдаем растущую до весьма высоких величин ключевую ставку, параллельно с которой происходит взрывной рост инфляции и девальвация рубля. <…> Если текущая тенденция будет продолжена, то наша страна рискует столкнуться с сильнейшим финансовым кризисом», — сказал Парфенов.

По словам депутата, коммунисты убеждены, что нужно дать парламенту дополнительные инструменты влияния на политику Центробанка, «пока не поздно».

«Набиуллина рассказывает, а мы можем только принять к сведению»

Соавтор проекта СЗРП, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил RTVI, что предложенная им и его сопартийцами инициатива — не новация, а «логическое завершение процесса».

«Эта вещь необходима, строго говоря, просто по процедуре, потому что сегодняшняя процедура, она разорвана. [Глава ЦБ Эльвира] Набиуллина нам рассказывает о своих планах и о результатах своей деятельности, но мы, депутаты Госдумы, можем только принять это к сведению, что, в общем-то, является сильно нелогичным», — пояснил он.

По словам Делягина, законопроект не забирает часть полномочий у президента.

«Ничего подобного. Это всего лишь логическое завершение процесса, который есть сейчас, потому что председатель Банка России отчитывается перед Госдумой, это зафиксировано. Но если передо мной отчитываются, а я не могу даже обратиться к президенту с выражением своего мнения по этому поводу, то это неправильно», — рассуждает депутат.

Если хотя бы 90 депутатов признают отчет главы ЦБ неудовлетворительным, то они должны иметь формальное право «предлагать отставку человека, который не справляется со своей работой», продолжил Делягин. В то же время он отметил «исключительную эффективность и конструктивность» Набиуллиной и ее «умение поддерживать диалог с субъектами российской экономики».

«Ничего хорошего не получится»

Коллега Делягина по СЗРП, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, напротив, высказал мнение, что уже сложившаяся система, когда ответственность главы ЦБ является «прерогативой президента», — оптимальна.

«С точки зрения ответственности председателя Центрального банка действительно должна быть прерогатива президента. Он определяет эту кандидатуру, он ее выносит на рассмотрение Госдумы, Госдума одобряет решение президента. Та технология, которая сегодня существует, на мой взгляд, оптимальна», — заявил депутат RTVI.

Аксаков отметил, что «важно сохранить независимость ЦБ от действий исполнительной власти», и не согласился с намерением возложить на регулятор дополнительные обязанности, которые сейчас не входят в сферу его деятельности.

«На Центральный банк хотят возложить ту ответственность, за которую он не отвечает. Он отвечает за стабильность рубля, стабильность на финансовом рынке, но никак не отвечает за темпы экономического роста. Он, конечно, работает плотно с правительством, исполнительной властью. У него своя сфера ответственности. Если перемешать сферы ответственности разных институтов власти, то ничего хорошего не получится», — заключил Аксаков.

«Полный провал» и «вредительство»

В ноябре Набиуллина представила в Госдуме Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. 331 депутат поддержал документ, 80 проголосовали против. В СЗРП заявили, что не поддерживают представленную Набиуллиной программу, «потому что ее нет».

«У нас даже при высокой ключевой ставке растут цены и падает производство. Фактически мы входим в ситуацию начала 1990-х, когда еженедельно росли цены, при этом производство падало. Вот эту ситуацию мы должны и можем исключить», — заявил тогда RTVI глава думского комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Лидер фракции Сергей Миронов после выступления Набиуллиной указал, что с июля прошлого года, когда начался рост ставки, инфляция выросла более чем вдвое.

«Это факт. Факт полного провала! Глава ЦБ уверяет, что, не прими она меры, ситуация была бы хуже. А вот это только слова, которые ничем не подкреплены», — заявил он.

Миронов добавил, что «Центробанк если и влияет на инфляцию, то негативно», и призвал менять ДКП.

Ранее, реагируя на последовательное повышение ключевой ставки, Миронов заявлял, что «пора прекращать это вредительство», а в конце октября потребовал отставки Набиуллиной.

«Россия вышла на 8-е место по значению ключевой ставки (21%). Позади — Ангола и Мозамбик. Впереди — Малави, Гана, Зимбабве. Вот в такую компанию нас привела Набиуллина. Вредительство, но ничего другого она не умеет. Эта г-жа угробит нашу экономику. Только ее отставка поможет!» — написал лидер СЗРП в соцсети X.

В КПРФ также возмутились ноябрьским докладом Набиуллиной. Депутат Сергей Обухов в разговоре с RTVI назвал представленную ею ДКП «убийственной для экономики военного времени». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «никакому банку не дано право парализовывать экономику и отбрасывать ее в лихие 1990-е годы».

«Страна и дальше будет задыхаться и умирать, если вы из тела больного выкачали два литра крови, чтобы он бегал, завоевал, сражался — это немыслимо. Поэтому настаиваем на принятии срочных мер», — сказал он.

Позднее в ноябре Набиуллина провела встречу с фракцией КПРФ, но лишь вызвала новое недовольство депутатов.

Президент Владимир Путин в начале декабря высказал свою позицию о роли ЦБ и правительства в управлении экономикой. Глава государства, в частности, призвал «использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией», но не допускать при этом «структурных перегибов».