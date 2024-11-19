Госдума поддержала Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, которые представила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она также пообещала в 2025 году снизить ключевую ставку, передает корреспондент RTVI.

331 депутат поддержал документ, 80 проголосовали против. В нем представлен базовый макроэкономический сценарий на ближайшие три года и три альтернативных — «дезинфляционный», «проинфляционный» и «рисковый». Принимать решения ЦБ будет исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей финансовых рынков.

При любом сценарии ДКП будет направлена на обеспечение ценовой стабильности и возвращение инфляции к 4%, следует из документа.

Предложения ЦБ были поддержаны профильными комитетами Госдумы. По мнению парламентариев, сейчас параметры денежно-кредитной политики в целом соответствуют складывающимся в экономике условиям, а мягкая бюджетная политика требует мониторинга инфляции и ужесточения ДКП со своевременной корректировкой ее отдельных параметров.

«Вместе с тем комитеты обращают внимание на то, что таргетирование инфляции не должно идти вразрез с целями и задачами правительства и президента РФ по обеспечению в непростых условиях долгосрочного и устойчивого роста экономики, привлечения инвестиций для достижения технологического суверенитета», — говорится в заключении.

Почему депутаты не призвали к отставке Набиуллиной

В начале ноября лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявлял, что руководство ЦБ пора менять. Он предупреждал, что Банк России планирует в 2025 году снизить ставку, и пока совершенно неясно, что «будет с ценами на жилье, когда накопления со счетов хлынут обратно на рынок».

«Подозреваю, что будет рост — и похлеще, чем от льготной ипотеки. Продавцы с лихвой отыграют нынешнюю стагнацию. Печальный вывод прост: из-за политики регулятора миллионы людей не могут решить свои жилищные проблемы и не смогут в обозримом будущем. Это еще одно доказательство того, что политику и руководство ЦБ нужно менять», — говорил Миронов.

Однако 19 ноября входящий в ту же фракцию глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил RTVI, что депутаты фракции не будут поднимать кадровый вопрос, поскольку «это не предмет обсуждения». При этом он подчеркнул, что говорить про обсуждение «единой» государственной денежно-кредитной политики сегодня нельзя, «потому что ее нет».

«Невозможно поддержать то, чего нет. Мы денежно-кредитную политику не поддерживаем. У нас даже при высокой ключевой ставке растут цены и падает производство. Фактически мы входим в ситуацию начала 1990-х, когда еженедельно росли цены, при этом производство падало. Вот эту ситуацию мы должны и можем исключить», — считает депутат.

Похвала от «Новых людей»

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил RTVI, что их беспокоит вопрос модернизации экономики и чтобы россияне не оказались в «финансовой кабале» из-за кредитов.

«Люди об этом много говорят: сейчас одновременно инфляция и дорогие кредиты. Но одно без другого — так не бывает, знаете, чтобы и дешевые кредиты потребительские, и низкая ставка ЦБ, и инфляции нет. Нас волнует, как бы люди не попали в финансовую кабалу из-за таких кредитов. Для нас важно, как модернизируется наша экономика, потому что без повышения эффективности не будет роста — и, как следствие, мы получим, не дай бог, стагфляцию, о которой часто говорят», — поделился он.

Заявления коллег из СРЗП о необходимости сменить руководство ЦБ Даванков не поддержал, заявив, что Эльвира Набиуллина — высокий профессионал.

«Каждый раз, когда критикуют ЦБ, потом по прошествии длительного времени смотришь уже назад и видишь, что все решения были правильными. Поэтому, на наш взгляд, руководству ЦБ не пора в отставку, а наоборот, у них сейчас хороший опыт, хорошая команда, чтобы справиться с новыми вызовами», — уверен лидер «Новых людей».

«Страна и дальше будет задыхаться и умирать»

Депутат Госдумы Сергей Обухов сообщил RTVI, что фракция КПРФ «голосует против этой убийственной для экономики военного времени денежно-кредитной политики».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что требует «проведения срочной встречи руководства страны, председателя правительства, председателя Госдумы, Центробанка и лидеров фракций».

«Должны сесть вместе за общий стол и договориться о правилах финансово-экономической работы, потому что никакому банку не дано право парализовывать экономику и отбрасывать ее в лихие 1990-е годы. Все основные показатели послания президента поехали вниз. Они не могут выполняться при такой финансово-экономической ситуации, не могут ни по каким законам — ни математики, ни физики, ни химии, ни биологии. Страна и дальше будет задыхаться и умирать, если вы из тела больного выкачали два литра крови, чтобы он бегал, завоевал, сражался — это немыслимо. Поэтому настаиваем на принятии срочных мер», — поделился он.

Зюганов рассказал, что 18 ноября на заседании Совета Думы депутатам предложили «успокоиться». Он подчеркнул, что «никто не гонит панику», но необходимые меры все же «принимать надо экстренно».

«Неприятные, но абсолютно вынужденные»

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в своем выступлении на заседании охарактеризовал действия ЦБ как «неприятные, но абсолютно вынужденные для того, чтобы сбить инфляционные процессы и взять ее [инфляцию] под контроль».

Он привел в пример Турцию, где ЦБ под давлением политиков снизил ключевую ставку до 10,5% при инфляции в 20%, которая в результате взлетела до 80%, глава регулятора подал в отставку, а его преемник «первым делом повысил до 50% ключевую ставку», но ситуацию это не исправило.

Председатель комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин («Единая Россия») заявил, что «существуют некоторые риски для инвестиционной активности предприятий, для роста экономических показателей в России, но в целом эти показатели в настоящее время остаются достаточно обнадеживающими и высокими».

Депутат отметил, что только 10% инвестиций в экономике делаются в кредит, а все остальные — за счет внутренних ресурсов, собственных средств. «И не надо говорить о том, что именно за счет ставки снижается кредитование, это не так», — призвал Топилин.

По его словам, «еще одно заблуждение — о том, что у нас очень много денег на депозитах, и они лежат мертвым грузом».

«Это тоже не соответствует действительности. Именно большие депозиты и высокие депозиты являются источником кредитования», — пояснил глава комитета.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») назвал повышение ключевой ставки ЦБ «естественной реакцией, когда регулятор обязан делать это в ответ на инфляционные риски и увеличение издержек». По его словам, принцип «каждому по потребностям» сейчас не действует, и надо определяться с приоритетами.

Первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев («Единая Россия») заявил, что в сегодняшней ситуации ужесточение денежно-кредитной политики — шаг хотя и вынужденный, но необходимый и абсолютно оправданный.

«Ключевая ставка растет на протяжении полутора лет, и полтора года растут цены. Ограниченное влияние ключевой ставки на инфляцию связано с тем, что она во многом имеет немонетарную природу. Банк России как раз своими инструментами воздействует на избыточный спрос и другие монетарные факторы», — объяснил он журналистам.

Для влияния на немонетарные факторы «инструментарий Банка России ограничен» — тут действует экономическая политика правительства, обусловленная антироссийскими санкциями.

«Мы сегодня обращаемся к Банку России и к коллегам из правительства России с предложениями: добиться большей синхронизации денежно-кредитной политики с бюджетной, тарифной, фискальной и в целом с экономической политикой. Ведь не случайно в том стратегическом документе, который мы сегодня рассматриваем, определены единые направления денежно-кредитной политики», — сказал Бахарев.

«Бюджет носит имя “Все для фронта, все для победы”»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддерживает политику Набиуллиной и не винит ЦБ России в том, что «ставка повышена и населению плохо».

«Мы живем в стране, которая сегодня находится в специальной военной операции, нам сегодня надо это понимать, и бюджет носит имя “Все для фронта, все для победы”. И деятельность Центрального банка нужно понимать в реальных и очень непростых условиях», — сказал Слуцкий журналистам.

Он высоко оценил работу Центробанка, призвав коллег-депутатов не акцентировать внимание только на ключевой ставке.

«Мы считаем, что Центральный банк работает напряженно — и работает на страну, и будем эту позицию отстаивать, при том что у нас, разумеется, есть вопросы, которые, впрочем, Центральный банк слышит, двигается по пути их разрешения», — заявил Слуцкий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании отметил, что Набиуллина впервые в Госдуме «предложила прогноз Центрального банка».

«Базовый прогноз 2024 года по инфляции — 8—8,5%, ключевая ставка — 17,6%. 2025-й год: базовый прогноз Центрального банка — 4,5—5% инфляция, ключевая ставка — 17—20%. 2026-й год — 4% инфляция, 12—13% — ключевая ставка. 2027-й год — 4% инфляция, 7,5—8% — ключевая ставка», — уточнил он.

Володин подчеркнул, что в 2025 году в Госдуме вновь состоится встреча с главой ЦБ, и этот прогноз, «если вдруг не будет сбываться, понятно, закончится вопросами, кто его делал, на основе чего». Он добавил, что депутаты должны исходить из того, что и правительство, и Госдума, и Банк России «ответственны за реализацию задач, которые сейчас и Центральный банк здесь озвучивает».

Обещания Минфина

Подводя итоги дискуссии, глава Минфина Антон Силуанов заверил, что все обязательства, заложенные в федеральном бюджете на 2025—2027 годы, будут выполнены «при любом сценарии». Главная цель денежно-кредитной политики, сказал он, — это поддержание ценовой стабильности и предсказуемые экономические условия.

«Когда мы формируем сбалансированный бюджет, то даем больше пространства Центральному банку ослаблять, смягчать политику. Мы же не можем через бюджет оказать поддержку всем нуждающимся предпринимателям, а через денежно-кредитную политику, через ослабление, одобрение денежно-кредитной политики можем это сделать», — привел он пример.

По его словам, с 2025 года власти, «по сути дела, сделали нейтральную бюджетную политику, которая, с одной стороны, помогает сдерживать инфляционные процессы, а с другой стороны, стимулирует те отрасли, которые необходимы для нашего развития, и укрепляет наш финансовый суверенитет страны».