Правительство России не поддержало законопроекты Госдумы, предлагающие ограничить полномочия Центробанка и расширить основания для досрочной отставки главы ЦБ. Об этом RTVI сообщил источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Речь идет о двух законопроектах, представленных в декабре 2024 года депутатами фракций «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. Справороссы, в частности, хотят, чтобы парламентариям дали право предлагать президенту досрочно уволить главу ЦБ. В свою очередь коммунисты настаивают на том, чтобы основные направления государственной денежно-кредитной политики (ДКП) утверждались или отклонялись Госдумой, и чтобы при повторном отклонении можно было бы отправить главу ЦБ в отставку.

Кабмин счел обе инициативы не соответствующими Конституции России.

Статья 75 Конституции гласит, что Центробанк должен выполнять свою основную функцию — защиту и обеспечение устойчивости рубля — «независимо от других органов государственной власти». В статье 83 п. «г» Конституции говорится, что вопрос об освобождении от должности председателя ЦБ ставит перед Госдумой президент России, а не наоборот.

«Реализация проектируемых законопроектом положений создаст риск возникновения необоснованного вмешательства в деятельность Центрального банка Российской Федерации, а также нарушения принципа его независимости», — сказано в правительственном отзыве на законопроект СЗРП.

При этом в кабмине отметили, что действующими законами депутаты и так не ограничены в своем праве обращаться к президенту.

В отзыве на законопроект КПРФ правительство также указало, что нынешняя процедура подготовки основных направлений ДКП уже включает их предварительное обсуждение с участием депутатов Госдумы в рамках рабочей группы. То, что предлагается сверх этого, приведет к размыванию ответственности, указали в кабмине.

«Реализация данных положений приведет к наделению Государственной Думы функцией управления основными направлениями ДКП и размыванию ответственности за реализацию Банком России денежно-кредитной политики между ним и Государственной Думой», — говорится в отзыве.

В кабмине пришли к заключению, что идея расширить основания для досрочного увольнения главы ЦБ имеют оценочный характер и не соответствуют прописанной в Конституции независимости Банка России.



— по истечении срока полномочий;— по состоянию здоровья;— если подано заявление об отставке; — если нарушены законы, регулирующие деятельность Центробанка; — если глава ЦБ не принимает мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, не предоставляет данные о доходах, расходах и имуществе (или предоставляет недостоверные сведения), хранит деньги и ценности в иностранных банках за рубежом, владеет и пользуется иностранными финансовыми инструментами; Согласно действующему законодательству, отправить главу ЦБ в отставку можно в следующих случаях:— по истечении срока полномочий;— по состоянию здоровья;— если подано заявление об отставке; — в случае отказа от гражданства России или при наличии двойного гражданства; — если совершено уголовное преступление.

«Отставка — это крайняя мера»

СЗРП хочет получить право вмешиваться в деятельность Центробанка, потому что сейчас его глава только отчитывается в Госдуме дважды в год, но это не несет для регулятора никаких правовых последствий, заявил RTVI глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, комментируя отзыв правительства. По его словам, ЦБ «формально подходит к своим обязанностям».

«Действия Центрального банка реально подрывают темпы экономического роста, фактически сводят к нулю все усилия правительства по повышению темпов роста экономики, повышения благосостояния. А все, что делает ЦБ, — он формально подходит к своим обязанностям, фактически только поднимает ключевую ставку, которая больше вреда наносит, чем помогает остановить рост цен», — сказал Гартунг.

По словам справоросса, парламент на протяжении многих лет пытается донести позицию о том, что «хватит действовать только одной ключевой ставкой, нужно учитывать особенности российской экономики, степень ее монополизации».

«Соответственно, от этого зависит влияние ключевой ставки, то есть влияет ли ключевая ставка или не влияет на рост цен. <…> Когда ЦБ начинает резко поднимать ставку, предпринимать действия, которые негативно влияют на экономику, перед этим ЦБ должен хотя бы в парламенте объяснить свою позицию», — полагает Гартунг.

На вопрос о том, будет ли фракция требовать отставки председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной 9 апреля, когда она выступит в Госдуме с отчетом за 2024 год, Гартунг ответил: «Вряд ли».

«Мы сначала поговорим, объясним свою позицию, послушаем Набиуллину, зачем забегать вперед-то? Посмотрим. <…> Единственное, что мы точно можем сказать, что мы не согласны с политикой ЦБ. Мы считаем ее ошибочной, вокруг этого построим дискуссию, а там посмотрим, какие действия будут предприняты ЦБ. Отставка — это же крайняя мера», — пояснил депутат.

После того, как кабмин представил отрицательный отзыв на инициативу СЗРП, справороссы сообщили, что внесут новый законопроект, который обяжет ЦБ работать вместе с кабмином. По задумке лидера фракции Сергея Миронова и его первого зама Дмитрия Гусева, инициатива даст правительству возможность «направлять финансовую политику так, чтобы она лучше отвечала нуждам страны».

«Что предлагаем? Решения Центробанка о ключевой ставке, курсе рубля и денежной политике не будут приниматься в одиночку — их придется согласовывать с правительством. Это значит, что кабмин получит реальную возможность влиять на финансовые рычаги, чтобы поддерживать экономику и решать социальные задачи. А заодно разделит с ЦБ ответственность за итоги этих решений», — рассказал Гусев.

Также справороссы предлагают повысить долю прибыли ЦБ, перечисляемую в бюджет, с 75% до 80%. Дополнительные средства предлагается направить на борьбу с дефицитом бюджета. Кроме того, СЗРП предлагает дать кабмину возможность брать у Центробанка кредиты «под символические 0,15% годовых».

«Васька слушает, да ест»

В КПРФ также считают, что отчеты Набиуллиной в Госдуме в их нынешнем виде — это лишь формальность, и поэтому нужны дополнительные меры контроля.

«Отчеты — это все формальные вещи, решение игнорируется, Васька слушает, да ест. Поэтому мы пытались предложить хоть какие-то механизмы контроля, кроме отчета», — сказал RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, один из авторов законопроекта коммунистов Сергей Обухов.

При этом он назвал ожидаемым отрицательный отзыв правительства.

«Все, что делается в экономике — в интересах ростовщиков, и эти интересы свято оберегаются. Ну, согласитесь: почти 4 трлн [рублей] — прибыль банков, налогом на сверхдоходы не облагается. Дальше эти бесконечные высокие ставки, то есть все нацелено на то, чтобы кормить банкиров, вот и все. Вот определили они, что вся их политика — направленная на поддержку ростовщиков и банкиров, а любой шаг в сторону усиления контроля — это для них, скажем так, потеря их сверхдоходов. Вот поэтому и правительство будет все это рубить», — заявил депутат.

Обухов высказал мнение, что голоса за отставку Набиуллиной будут звучать в Госдуме.

«Они и сейчас звучат, риторика, например, КПРФ — это просто требование отставки Набиуллиной. У нас нет другого выхода и другого инструмента для того, чтобы повлиять на ЦБ. Если были бы какие-то другие механизмы корректировки, о которых мы говорили в своих законопроектах, то, может быть, так и не было. А так, остается только два варианта: хвалить или требовать отставки. Хвалить нам не хочется, судя по результатам», — заключил депутат.