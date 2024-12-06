Центробанк «перебирает с игрой в бизнес» и уже заходит за возможные границы коммерческого сектора, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Дне инвестора. Действия регулятора он сравнил с продвижением НАТО на восток и приближением к российским границам.

«Самое главное, что вот эта экспансия — мы же боремся с приближением НАТО к нашим границам — вот все больше и больше границы регулятора приближаются, уже заходят за все красные и зеленые и все остальные буйки в части бизнеса», — отметил Греф (цитата по «Интерфакс»).

В качестве примера он привел платежи через QR-коды. Сбербанку вынесли предупреждение о монополизации этого продукта, однако, по словам главы «Сбера», к системе подключены Т-банк, Альфа-Банк и Газпромбанк — компании, «чья доля в эквайринге, в обороте составляет более 80%».

В то же время, уже подготовлен законопроект об универсальном платежном QR-коде. Греф назвал это «беспрецедентной вещью», которая «отбивает всякое желание заниматься инновациями».

«Самое главное, чтобы у нас следующим шагом не началась «монополизация» еще и «платить улыбкой» (технология оплаты при помощи биометрии, по лицу человека. — Прим. RTVI). Это самая большая угроза, тогда мы остановим инновации. Как государство занимается инновациями, мы знаем. Вот это, наверное, большая угроза», — добавил глава Сбера.

«Против лома нет приема. Наш регулятор, на мой взгляд, перебирает совсем сейчас с игрой в бизнес», — заключил Греф.

В конце ноября депутаты Госдумы подготовили проект закона о внедрении универсального платежного QR-кода. Согласно документу, банки будут обязаны при безналичных расчетах предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только посредством универсального платежного кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК).

Законопроект предлагает установить полномочия совета директоров Банка России по определению сроков обеспечения кредитными организациями и филиалами иностранных банков возможности осуществления клиентами переводов денежных средств с использованием универсального платежного кода.