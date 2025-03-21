«Очень грустно», что Центробанк решил сохранить ставку 21%, заявила RTVI замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что из-за этого возникнут различные проблемы, в том числе при выдаче ипотеки и в сфере коммунальных услуг.

«Совершенно непонятно, как при такой ключевой ставке будет исполняться бюджет, который был запланирован на ставку 8%? Как будут реализоваться национальные проекты, там же софинансирование? Та же льготная семейная ипотека — она потребует в разы больше денег, чем это предполагалось в начале», — сказала депутат.

Кроме того, продолжила Разворотнева, остается неясным, как будет проводиться модернизации коммунальной инфраструктуры, куда надо привлечь около 3 трлн рублей частных инвестиций

«И у кого есть эти деньги, если не у банков? Да и как брать у банков под такой процент? В общем, очень грустно, на самом деле, и стагнация в экономике — мы все видим. У нас скоро будет с отчетом о деятельности ЦБ РФ Набиуллина, мы зададим все вопросы в Госдуме через две недели», — отметила она.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с RTVI допустил, что следующая ключевая ставка ЦБ будет ниже 21%. По его словам, все факторы говорят о том, что инфляция в этом году будет снижаться, в том числе из-за «жесткой бюджетной политики».

«То есть бюджет с минимальным дефицитом сформирован, действия Центрального банка, очевидно, тоже сильно влияют на эту ситуацию. И в целом поэтому мы ожидаем снижения инфляции, соответственно, и снижения ключевой ставки. Я ожидаю, что уже на следующем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку», — сказал парламентарий.

21 марта ЦБ России, комментируя свое решение сохранить ставку, сообщил, что сейчас инфляция сохраняется, но в ближайшие месяцы она, по прогнозам экспертов, начнет снижаться: «Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность».

Предыдущее собрание состоялось 14 февраля 2025 года, по его итогам Центробанк решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. В качестве мотивировки этого решения глава регулятора Эльвира Набиуллина поясняла, что инфляционное давление на российскую экономику по-прежнему остается высоким, а рост внутреннего спроса все еще превышает возможности предложения товаров и услуг.

Ключевая ставка не повышалась с октября 2024 года, когда ЦБ увеличил ее с 19% до 21%.