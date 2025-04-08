Банк России рассчитывает, что ключевая ставка не будет оставаться высокой бесконечно. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — сообщила она.

Без повышения ставки до 21% бизнес и граждане ощутили бы инфляцию «на порядок сильнее», чем сейчас, отметила Набиуллина. По ее словам, именно инфляция, а не рост процентных ставок, «съедает зарплаты, пенсии».

В ЦБ «очень переживают», что инфляция в России уже четыре года складывается выше цели, но в этот период было много экономических шоков, отметила глава регулятора. 2020 год был ковидным, в 2022-м произошло «резкое изменение внешних условий» и перестройка российской экономики.

«Поэтому в эти периоды отклонение инфляции от цели более-менее приемлемо. Главное, чтоб она не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, ЦБ видит эффекты от повышения ключевой ставки в виде снижения инфляций исходя из месячных темпов. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, «как минимум, не останавливается», добавила глава Банка России.

Регулятор видит эскалацию тарифных войн и анализирует возможные каналы влияния решений США на российскую экономику. Если такие тарифные войны будут продолжаться, это может привести к снижению спроса на российские энергоносители, пояснила Набиуллина.

«Поэтому здесь риски есть. Но надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться, она пока в самом начале, мы всегда готовимся к такого рода рискам», ― сказала глава ЦБ.

В начале апреля Набиуллина предупредила, что в случае снижения ключевой ставки последствия будут «печальными» в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок.По ее словам, регулятор все еще рассматривает возможность повышения ставки, если реализуются инфляционные риски. В декабре 2024 года ЦБ увеличил ключевую ставку с 19% до 21%, с тех пор она не повышалась.