На фоне падения цен на энергоносители нефтегазовые доходы России сокращаются, в связи с чем дефицит бюджета растет и возникает необходимость компенсировать недополученные средства. Правительство может решить эту проблему «за счет граждан», допустил в разговоре с RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Подробнее — в материале RTVI.

О чем сказал Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что 24 февраля допоздна обсуждал с президентом Владимиром Путиным вопросы экономики, в том числе подходы к финансированию дефицита бюджета. По его словам, встреча с главой государства прошла при участии председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и членов правительства.

«Много-много часов с президентом мы в дискуссии находили все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны», — сказал Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2025 год в Госдуме.

Если возникнет необходимость принимать решение о финансировании дефицита бюджета, этот вопрос будет затрагивать вопросы денежно-кредитной политики, в связи с чем правительство должно координировать такие подходы с Центробанком, отметил глава кабмина. Других подробностей встречи с президентом Мишустин не привел.

По данным Минфина, федеральный бюджет в январе был исполнен с дефицитом в размере 1,72 трлн рублей (0,7% ВВП). Доходы снизились на 11,6% год к году до 2,362 трлн рублей. Нефтегазовые доходы упали вдвое, до 393 млрд рублей в результате снижения цен на нефть. На 2026 год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей (1,6% ВВП). В Минфине указывали, что высокие значения объема дефицита в начале года обусловлены «опережающим финансированием» расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом.

Падение нефтегазовых доходов признали в Кремле

О подробностях встречи представителей правительства и ЦБ с Путиным журналисты спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В частности, у него поинтересовались, насколько глава государства обеспокоен ситуацией с резким падением нефтегазовых доходов, доволен ли он идеями чиновником по борьбе с дефицитом и как подобная ситуация может отразиться на ходе военной операции на Украине.

Песков, отвечая на вопрос, признал, что Россия столкнулась с падением нефтегазовых доходов, которое он охарактеризовал словосочетанием «текущие сложности». Это падение частично компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, указал он.

«В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто», — заверил представитель Кремля на брифинге.

Говоря о встречах с президентом, Песков отметил, что Мишустин проводит их «очень часто», иногда в ежедневном режиме. Речь идет о совещаниях в закрытом формате, уточнил пресс-секретарь президента. Путин в свою очередь «держит руку на пульсе» и обсуждает экономическую ситуацию с правительством и ЦБ, добавил Песков.

«Безалаберность нашего руководства»

«Естественно, что он [Мишустин] проговорился [про обсуждение бюджетного дефицита с Путиным]», — заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Депутат отметил, что дефицит бюджета растет с каждым днем — нефтегазовые доходы сокращаются, и надо где-то искать замену им, потому что цены на нефть и на газ падают.

Одновременно с этим сокращаются налоговые поступления от промышленных предприятий вследствие снижения объемов производства, указал Арефьев.

«Касаемо задела, который в промышленности был в 1,3%, у нас на сегодняшний день в большом загоне металлургия, лесопромышленный комплекс, легкая промышленность. Сельское хозяйство пока еще ничего дать не может, потому что только сезон начинается», — порассуждал парламентарий.

Как отметил Арефьев, снижение поступлений в бюджет связано не только с сезонностью. В числе способствующих этому факторов он также назвал «безалаберность нашего руководства».

«Олигархов не тронут»

Арефьев убежден, что бюджет продолжит испытывать осложнения, а его дефицит будет намного больше показателя, заложенного властями на 2026 год (на 2026 год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей. — Прим. RTVI). По словам депутата, сейчас трудно оценить, каким он будет — необходимо дождаться данных за первый квартал.

Рассуждая о возможном решении проблемы с дефицитом бюджета, Арефьев не сомневается в том, что власти «залезут в карман к народу».

«А за счет кого решаются всегда бюджетные вопросы? Конечно, за счет граждан, не за счет олигархии же, конечно. Олигархи — это священная корова, их не тронут», — убежден парламентарий.

По итогам 2025 года российская экономика выросла всего на 1%, а промышленность — на 1,3%, напомнил Арефьев. По его словам, «это не те показатели, которые нам нужны сегодня во время санкционной войны».

«Дело в том, что банковская система, которая повысила ключевую ставку до неимоверных размеров, заполучила 200 трлн рублей денег в обороте. А вот экономике досталось 113 трлн всего. И по этой причине 30% предприятий находятся в предбанкротном состоянии. Нужны деньги для того, чтобы закупать новое оборудование, строить новые предприятия, чтобы были оборотные средства. Но, к сожалению, вот такая банковская система не дает возможности развиваться экономике до тех темпов, которые нам необходимы», — заключил собеседник RTVI.

Власти хотят снизить цену отсечения для нефти

25 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил после отчета правительства в Госдуме, что кабмин рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения цены отсечения. По словам главы Минфина, основные параметры по уточнению бюджетного правила уже подготовлены, и решение будет принято «достаточно быстро» — в течение пары недель.

По данным источников Bloomberg, российские власти рассматривают возможность снижения цены отсечения в бюджетном правиле до $45—50 за баррель. Как утверждают собеседники агентства, в Москве считают, что цена на нефть в размере $40 за баррель может стать устойчивой тенденцией.

В сентябре 2025 года Силуанов заявлял, что цена отсечения по нефти в рамках бюджетного правила будет поэтапно снижена с нынешних $60 до $55 к 2030 году — с шагом снижения на $1 ежегодно.