Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной занимается не смягчением денежно-кредитной политики, а ее имитацией. Так парламентарий прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 15,5%.

«Мы бы и такого снижения не дождались, если бы с фактами в руках не доказывали вредительский характер курса команды Набиуллиной», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что действия ЦБ не сдерживают, а подстегивают инфляционные процессы. Как отметил Миронов, по итогам января инфляция оказалась почти вдвое выше, чем в начале прошлого года.

«И дело не в росте НДС. Налог и в 2019 году подняли на 2%, а рост цен тогда был в два раза ниже, чем сейчас. А все потому, что ключевая ставка в январе 2019-го была в два раза меньше и предприятия чувствовали себя куда увереннее. Сейчас же им оставили один шанс остаться на плаву — поднимать цены насколько возможно», — пояснил депутат.

В подтверждение своей позиции Миронов привел данные о рекордных убытках российских компаний за прошлый год — по подсчетам «Известий», они составили 7,5 трлн рублей.

«Причем в самом худшем положении реальный сектор экономики. Это прямой результат сверхвысокой кредитной ставки», — подчеркнул лидер «Справедливой России».

По мнению Миронова, чтобы «не загонять дальше в угол» население и бизнес, необходимо срочно пересматривать «порочный курс» Центробанка.

«Наша позиция остается неизменной — ЦБ должен нести полную ответственность за положение дел в экономике. Что же касается ключевой ставки, ее нужно снижать по крайней мере вдвое. Это главное условие для экономического роста и сдерживания цен», — заключил парламентарий.

13 февраля Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п., с 16% до 15,5% годовых. Это уже шестое понижение ставки подряд. В пояснениях к решению регулятора говорится, что в январе 2026 года рост цен «значимо ускорился» под влиянием таких «разовых факторов», как повышение НДС и акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, а также коррекция цен на плодоовощную продукцию.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 13 февраля, что регулятор теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Она также сказала, что ускорение инфляции в январе было разовым.

«Для некоторых экспертов январские недельные данные стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции. Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — сказала Набиуллина.