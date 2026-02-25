Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 24 февраля допоздна обсуждал с президентом Владимиром Путиным и членами кабмина вопросы экономики России, в том числе подходы к финансированию дефицита бюджета. Об этом он сообщил в ходе отчета о работе правительства за 2025 год в Госдуме, передает корреспондент RTVI.



«Допоздна у президента»

«Что касается выбора, как финансировать возникающий дефицит бюджета. Знаете, мы вчера допоздна у президента со многими членами правительства, с участием [председателя Банка России] Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной], коллег обсуждали очень большое количество подходов. Вот я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находили все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны», — рассказал Мишустин.

По словам главы правительства, «если будет дефицит, выбор, как финансировать возникающий дефицит бюджета, то этот вопрос будет, конечно, затрагивать вопросы денежно-кредитной политики». «И нам надо в этом смысле тогда скоординировать с Банком России такие подходы», — добавил Мишустин.

Кремль не анонсировал на 24 февраля встречу президента с премьер-министром, членами правительства и главой ЦБ.

По данным Минфина, федеральный бюджет в январе был исполнен с дефицитом в размере 1,72 трлн рублей (0,7% ВВП). Доходы снизились на 11,6% год к году до 2,362 трлн рублей. Нефтегазовые доходы упали вдвое, до 393 млрд рублей в результате снижения цен на нефть. На 2026 год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП). В Минфине указывали, что высокие значения объема дефицита в начале года обусловлены «опережающим финансированием» расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом. В 2025 году дефицит федерального бюджета России составил 5,645 трлн рублей (2,6% ВВП) при изначально запланированном значении в 1,173 трлн рублей (0,5% ВВП). В 2027 году дефицит бюджета ожидается на уровне 3,186 трлн рублей, в 2028-м — 3,514 трлн рублей.

«Это непростая история»

В ходе выступления Мишустина в нижней палате парламента глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг спросил, как правительство относится к тому, чтобы изыскать дополнительные средства для бюджета за счет выпуска специальных облигаций в цифровых рублях, которые мог бы выкупить Центробанк. По словам депутата, таким образом можно было бы профинансировать расширение мощностей и рост производительности труда в стратегических отраслях. Мишустин ответил, что кабмин положительно относится к подобному предложению.

«Что касается цифрового рубля. Ну вот сейчас мы с коллегами из Банка России, Министерства финансов будем активно уже начинать тестировать инфраструктуру в ближайшее время. Это непростая история. Нам нужно крайне аккуратно сначала всю инфраструктуру создать, посмотреть на транзакции и потом уже вместе с Банком России определить, какими мы будем объемами и каким способом использовать ее», — сказал премьер.

Говоря о предложении Гартунга, Мишустин отметил, что «это тоже эмиссия», которая напрямую связана с инфляционными рисками и дальнейшими негативными последствиями для экономики.

«Чтобы избежать этого, мы координируем эту работу и будем думать о том, как в том числе финансировать дефицит государственного бюджета», — отметил он.

Как отметил Мишустин, инфляция в 2025 году оставалась «одним из серьезных вызовов». По итогам года она сократилась до 5,6%, напомнил премьер. Сокращение инфляции было достигнуто благодаря совместной работе правительства и Центробанка, а также формированию экономики предложения, указал глава кабмина.

В то же время Мишустин не согласился с мнением депутата от КПРФ Николая Коломейцева, заявившего, что российский ЦБ «девальвировал» усилия правительства, «вздув» ключевую ставку.