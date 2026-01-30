Чтобы пополнить бюджет, следует начать собирать налоги с «теневого бизнеса» — то есть «крупнейших корпораций». Таким мнением в беседе с RTVI поделился первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ). По его оценке, казна в этом случае получит 8 трлн рублей.

«Нашей страной командуют финансисты, а финансы легче всего найти в карманах нищего народа, вот там они их ищут. То, что на сегодняшний день они разрешают продавать золото, облагают алмазы налогами, — они много от этого не получат. Вчера в Госдуме мы обсуждали легкую промышленность. Так вот: экологический сбор увеличивает цены на товары легкой промышленности на 10—12%. А говорят: инфляция будет 4%. Я понимаю, что написать можно все, что угодно. Но если стоимость товаров растет на 10%, то реальная инфляция, конечно же, не 4% будет», — заявил Арефьев.

Депутат отметил, что если и брать откуда-то деньги, то с «теневого бизнеса». Он добавил, что, по данным Плехановского института, 20% ВВП приходится на теневую экономику. По его мнению, правительство допускает «упущение», когда «не хочет собирать налоги с этого теневого бизнеса».

«Причем этот теневой бизнес — это не бабушки-старушки, которые носки вяжут и налогов не платят. Нет, это крупнейшие корпорации в сговоре с налоговой инспекцией не платят налоги», — подчеркнул парламентарий.

Арефьев привел пример коммуниста Сергея Левченко, который на посту губернатора Иркутской области «заставил платить налоги, в результате чего поплатился: его с работы сняли, потому что “трогать олигархию не надо”».

«Так вот: пусть тронут эту олигархию, пусть они заставят платить [ее] налоги, и они [правительство] получат 8 трлн рублей, я уже подсчитал. И не надо облагать [граждан] новыми налогами, не надо торговать золотом, не надо последние штаны продавать — возьмите то, что положено по Конституции и по бюджетному законодательству», — резюмировал собеседник RTVI.

29 января замглавы Минфина Сергей Моисеев сообщил, что ведомство подготовило проект указа президента России Владимира Путина о введении пошлины на «экспорт сырых необработанных алмазов». По его словам, спеццентр на базе «Алмазювелирэкспорта» станет следить за тем, чтобы все закупленные огранщиками камни были огранены либо возвращены как нерентабельные для обработки.

«В России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом. Мы хотим ликвидировать эту проблему», — пояснил Моисеев.

До этого замглавы Минприроды Константин Цыганков сообщил о согласованном решении резко поднять сборы с бизнеса за воздействие на окружающую среду, отмечал «Коммерсантъ»: в металлургии в 2026—2030 годах они увеличатся в 9—20 раз, в сфере добычи золота — в 15—25 раз, в нефтегазовом секторе — в 5 раз.

Кроме того, «Ъ» со ссылкой на источники писал, что глава Минфина Антон Силуанов предложил Путину легализовать онлайн-казино, чтобы забирать у них 30% выручки в виде налога, что, по оценке министерства, может принести бюджету 100 млрд рублей в год.

Помимо этого, 26 января замглавы Минпромторга Роман Чекушов в разговоре с «Бизнес FM» заявил, что Минфин прорабатывает введение нового налога для непродовольственного импорта, который может быть в виде НДС на импорт крупных партий непродовольственных товаров. По его словам, Минпромторг эту инициативу поддерживает.

Позднее в пресс-службе Минфина сообщили Frank Media, что ведомство не планирует вводить новый налог на импорт маркетплейсами непродовольственной продукции, а намерен установить отдельные правила для взимания НДС при их ввозе. В министерстве пояснили, что новые правила регулирования трансграничной электронной торговли утверждены Евразийской экономической комиссией, а Минфин подготовил изменения для приведения внутреннего законодательства в соответствие с поправками в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и разместил законопроект для общественного обсуждения еще в октябре 2025 года.

Поправки в Налоговый кодекс предполагают введение НДС для зарубежных товаров на маркетплейсах и поэтапное его повышение до 2030 года: в 2027 году ставка может составить 5%, в 2028-м — 10%, в 2029-м — 15%, а в 2030-м — 20%. При этом платить налог должны будут иностранные продавцы и маркетплейсы, продающие товары из-за границы.