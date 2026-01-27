Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину легализовать в России онлайн-казино, доход от которого ежегодно может составлять около 100 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

Глава Минфина предложил, чтобы оператора онлайн-казино назначал президент по рекомендации правительства. Ставки должны приниматься через Единый центр учета переводов по аналогии с букмекерами. Также предлагается ввести налог в размере не менее 30% от доходов оператора, за вычетом выплаченных выигрышей. Налог будет ежемесячно перечисляться в бюджет.

В настоящее время интернет-казино в России запрещены, а азартные игры в интернете легально могут проводить только букмекерские конторы и тотализаторы с объемом рынка 1,7 трлн рублей за 2024 год.

Легально играть в казино можно только в пяти специализированных игорных зонах: «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» в Приморском крае, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Золотой берег» в Крыму.

При этом оборот нелегального сегмента азартных игр в сети составляет более 3 трлн рублей ежегодно при около ста действующих онлайн-казино, отмечается в статье.

Собирать налоги планируется через «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), а возрастной ценз для пользователей предлагается установить не менее 21 года.

По оценке Минфина, доходы федерального бюджета от работы интернет-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно. Оператор и ЕРАИ получат полномочия по профилактике игровой зависимости, а Минфин совместно с другими ведомствами примет дополнительные меры по блокировке нелегальных сайтов и запрету переводов в их пользу, пишет «Ъ».

В целом опрошенные изданием эксперты оценили идею позитивно, а президент БК «Лига ставок» Юрий Красовский отметил, что объем депозитов нелегальных онлайн-казино оценивается в 2 млрд долларов в месяц, что означает потерю целевых отчислений около 50 млрд рублей в год, которые могли бы направляться на развитие спорта.

При этом исполнительный директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр Василий Рий предупредил о необходимости учета социальных рисков, особенно развития лудомании, поскольку игры в казино привлекают гораздо больше участников, чем другие виды азартных развлечений. Он подчеркнул важность создания единого оператора, контроля за каналами продвижения и введения риск-профиля игрока с лимитами на суммы ставок и время пребывания на сайте.