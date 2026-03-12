Вся инфраструктура «белых списков» в России настраивается, и в течение двух-трех недель они могут начать работать, заявил Life.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. В этот перечень входят почтовые сервисы, маркетплейсы, каршеринги, банкоматы, такси, «Госуслуги» и другие.

«Создана система, так называемые “белые списки”, куда войдет большинство узлов связи, которыми мы пользуемся каждый день <…> Надеюсь, за две-три недели эти списки будут проанализированы, простроены все маршруты», — поделился прогнозом Свинцов.

С осени 2025 года Минцифры обновляет «белый список» ресурсов, которые останутся доступными при ограничениях работы или временном отключении мобильного интернета.

В перечень входят:

государственные ресурсы («Госуслуги», сайты правительства, ведомств и министерств),

сайты и приложения некоторых банков (Альфа-Банк, ВТБ, ПСБ, системы «Мир» и СБП),

транспортные сервисы (РЖД, «Аэрофлот», «Победа», такси «Максим»),

ряд СМИ (РБК, «Коммерсантъ», ТАСС, РИА Новости),

маркетплейсы,

сервисы доставки.

Последний раз список обновляли 4 февраля 2026 года. Как заявлял глава ведомства Максут Шадаев, решения принимаются на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов в России.

С 6 марта в Москве — в основном в центре и на юге — начались систематические перебои с мобильным интернетом, связанные с «внешними ограничениями» (такое объяснение дали источники «Коммерсанта» на рынке телекоммуникаций). «Код Дурова» писал, что проблемы могут быть вызваны масштабным тестированием «белых списков».

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по частичной блокировке мобильного интернета необходимы для обеспечения безопасности, а возникшие у бизнеса проблемы поможет решить расширение «белого списка».