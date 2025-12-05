Минцифры России расширило перечень отечественных цифровых платформ, доступ к которым будет сохранен при ограничениях мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности. В обновленный «белый список» вошли ресурсы, признанные критически важными для граждан и государства.

Новыми участниками перечня стали интернет-порталы Центробанка России, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», а также платформы «Россия — страна возможностей», государственной системы «Молодежь России» и студенческого проекта «Твой ход». Кроме того, доступ обеспечен к сайтам «Известия» и ТАСС, сервису недвижимости «Домклик», охранной системе «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатру Okko.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, перечень будет обновляться еженедельно. Он создается на основе самых популярных российских интернет-ресурсов, а также по предложениям федеральных и региональных органов власти и при согласовании с ведомствами, отвечающими за безопасность. В ведомстве подчеркнули, что добавить ресурс в этот список каким-либо другим способом невозможно.

Ранее в этот перечень уже были включены сайты РБК, Альфа-Банка, навигатора 2ГИС, РЖД, личные кабинеты основных операторов связи (МТС, «МегаФон», Tele2, «Билайн»), портал МЧС и другие.

Среди первых ресурсов, включенных Минцифры в «белый список», оказались ключевые государственные и коммерческие платформы. К ним относятся портал «Госуслуги», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер MAХ, сервисы компаний Mail.ru Group и «Яндекс», видеохостинг Rutube, а также крупнейшие маркетплейсы Ozon и Wildberries, площадка Avito. В перечень также вошли официальные сайты администрации президента и правительства России, система дистанционного электронного голосования и личные кабинеты ведущих операторов связи: «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и t2.

В начале декабря депутаты Госдумы предложили дать регионам право по запросам жителей добавлять в список необходимые приложения и сервисы, так как текущий федеральный реестр, по их мнению, не всегда покрывает реальные потребности граждан.

Минпросвещения ранее разрешило добавлять в него образовательные ресурсы по рекомендациям школ, но с обязательной предварительной проверкой на соответствие законодательству об информации и защите детей от вредного контента.