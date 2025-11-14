Минцифры опубликовало дополненный список сайтов, которые будут доступны россиянам при отключении интернета. Вопреки распространившейся по соцсетям информации, в перечне по-прежнему нет мессенджера Telegram. В Госдуме заявили, что включить его в список невозможно.

14 ноября в пабликах появились сообщения о том, что Telegram попал в так называемый белый список ресурсов, доступных в России без интернета, и «всегда будет работать для студентов и школьников». Утверждается, что такое поручение якобы поступило от Минпросвещения.

В Роскомнадзоре опровергли эту информацию, сообщает Mash. Канал поясняет, что Тelegram есть в методических рекомендациях для образовательных учреждений, но «это не тот самый список».

Минцифры сообщило, что в дополненный перечень доступных ресурсов вошли:

сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, региональных правительств;

Почта России;

Альфа-Банк;

система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;

сайты «Комсомольской правды», РИА Новости, РБК, «Газеты.ру», «Ленты.ру», Rambler;

РЖД и Туту.ру;

2ГИС;

такси «Максим»;

Gismeteo.

Telergam невозможно включить в белый список, поскольку это иностранный мессенджер, пояснил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, из-за этого сервис «по определению» не попадет в перечень Минцифры, который «формируется исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан».

«Белый список формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан. Главная цель — создать безопасную и устойчивую цифровую среду, где люди чувствуют себя комфортно даже при вынужденных ограничениях связи», — отметил депутат.

Ранее в список Минцифры попали Госуслуги, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер MAХ, Mail.ru, «Дзен», сервисы Яндекса, Rutube, маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, сайты администрации президента и правительства России, платформа дистанционного электронного голосования, личные кабинеты «Билайна», «Мегафона», МТС, «Ростелекома» и t2.

В августе Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp, пояснив, что это главные голосовые сервисы, которые используются для мошенничества и вербовки диверсантов. В октябре замглавы ведомства Олег Терляков сообщил, что меры РКН позволили на 40% сократить число злонамеренных вызовов.

Позже СМИ сообщили, что в России начали ограничивать передачу СМС и звонков с кодами для авторизации новых пользователей Telegram и WhatsApp.