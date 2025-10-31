Подрядчики Telegram и WhatsApp по требованию российских операторов перестали отправлять новым пользователям SMS и звонки с кодом для авторизации. Об этом сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на источник.

По данным медиа, при регистрации нового аккаунта в Telegram подтверждение номера телефона с помощью звонка или SMS все еще является обязательным, однако эти данные приходят не на все номера телефонов. Информацию об этом подтвердил источник РБК в отрасли информационной безопасности.

«Код Дурова» провел эксперимент, в ходе которого несколько раз сменил номер телефона одного из пользователей. Выяснилось, что на линиях связи «МегаФона» и МТС трудностей с авторизацией не возникло, однако на контакт «Билайна» код для входа так и не пришел. Сотовые операторы не стали комментировать информацию об этом.

Портал отметил, что в связи с текущими ограничениями может усложниться и авторизация уже существующих аккаунтов в Telegram и WhatsApp. Не исключено, что им придется прибегать к альтернативным методам получения кода, например на почту или свою учетную запись на другом устройстве.

Ранее мобильный оператор «Волна» сообщил об ограничениях в работе WhatsApp и Telegram в Крыму. При этом позднее он уточнил, что это было связано не с «блокировкой иностранных мессенджеров», а обусловлено сбоем из-за ограниченной доступности. В Роскомнадзоре также опровергли информацию о приостановлении работы приложений в регионе.

В августе РКН частично ограничил звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Такое решение в ведомстве объяснили необходимостью противодействия мошенникам.

По данным правоохранительных органов, эти сервисы используют преступники для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. В октябре в Роскомнадзоре констатировали, что благодаря принятой мере вызовы мошенников сократились на 40%.