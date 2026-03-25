Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности за размещение рекламы в Telegram и на YouTube. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства от 25 марта.

В ФАС напомнили, что размещение рекламы на ресурсах, доступ которым ограничен в России, является незаконным.

«По фактам размещения рекламы в Telegram и Youtube ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания её размещения, в том числе договоры и платежные поручения», — говорится в релизе.

В то же время в ФАС сочли, что «хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы». В связи с этим в отношении рекламы в Telegram и на YouTube «необходим переходный период до конца 2026 года». В течение этого срока меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут, указали в антимонопольной службе.

В свою очередь, меры ответственности за размещение рекламы в Instagram* и Facebook*, а также на VPN-сервисах по-прежнему будут применяться, отметили в ФАС. Там подчеркнули, что размещение рекламы на таких ресурсах не допускается.

Ранее ФАС сообщила, что ведомство усматривает признаки нарушения закона “О рекламе” при размещении рекламных интеграций в Telegram, а также в Instagram*, Facebook*, YouTube, Whatsapp* и VPN-сервисах в связи с тем, что Роскомнадзор ограничивает доступ к ним. Ответственность за нарушение закона ложится как на рекламодателя, так и на распространителя рекламы, указали в антимонопольной службе.

Власти планируют заблокировать мессенджер Telegram в России в первых числах апреля, писал РБК со ссылкой на источник.

*принадлежат компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории России решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности