Крупная рекламная группа Мedia Direction Group (MDG) останавливает размещение рекламы в мессенджере Telegram, рассказал «Ведомостям» ее управляющий директор Денис Максимов. Такое решение он объяснил тем, что группа «полностью соблюдает российское законодательство».

В связи с переносом рекламных активностей на другие площадки в MDG заверили, что принимают исчерпывающие меры для сохранения прежней эффективности рекламных кампаний.

Представитель другой рекламной группы отметил, что некоторые клиенты на сутки заморозили свои кампании в сервисе Telegram Ads. Однако, по данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), говорить о массовом уходе рекламодателей из Telegram и YouTube пока преждевременно. В ассоциации пояснили, что участники рынка сейчас ждут итоговые разъяснения со стороны регулирующих органов.

5 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала размещение рекламы в Telegram нарушением закона «О рекламе». Основанием стало изучение телеграм-канала блогера Марии Лоскутовой (более 98 тыс. подписчиков), которая освещает темы «моды, личного стиля и красоты в целом». Регулятор счел ненадлежащей рекламную интеграцию фитнес-платформы, опубликованную в январе и феврале.

Как пояснил продюсер Дмитрий Лоскутов, материалы были оформлены с маркировкой и по договору, но это не повлияло на позицию ФАС. Позднее он добавил, что главный вопрос заключается в том, «когда РКН, по их мнению, нормативно ограничил доступ в Telegram и другие платформы».

«Сейчас мы не можем — ни юристы, никто <…> — найти какой-то юридически значимый момент, когда стало ясно, что <…> теперь нельзя рекламироваться», — заявил Лоскутов.

В ФАС указали, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу нормы, запрещающие рекламу на ресурсах, доступ к которым ограничен или признан нежелательным. Роскомнадзор ранее ограничил доступ к Telegram в России, поэтому любые интеграции на платформе содержат признаки нарушения, подчеркнул регулятор. Ответственность несут как рекламодатель, так и распространитель.

В беседе с «Ведомостями» в ФАС уточнили: нарушением считается реклама не только в Telegram, но и на YouTube, Instagram*, WhatsApp* и Facebook*. За каждый факт юрлицам грозит штраф до 500 тыс. рублей, ИП — до 20 тыс.

Рассмотрение дела против Лоскутовой намечено на конец марта.

6 марта еще один блогер — Александра Поснова — рассказала о возбуждении против нее дела за рекламу на YouTube-канале, на который подписаны 2,54 млн человек. По словам девушки, уведомление от ФАС она получила 5 марта. В нем указано, что дело возбуждено из-за рекламы ореховых батончиков в ролике от 21 января 2026 года.

«На меня возбудили дело за распространение рекламы во влоге из Гималаев. <…> И там у меня была реклама батончиков прекрасных, ореховых. И вдруг это оказалось запрещено законом РФ. В документе ссылались на то, что YouTube не заблокирован в России, но внесен в реестр нежелательных ресурсов, но доступ к нему формально ограничен. Замедлена скорость работы серверов», — указала Поснова.

Она добавила, что реклама была оформлена официально, девушка оплачивает все необходимые налоги и считает, что «по факту <…> ничего не нарушала». Происходящее блогер назвала «новой реальностью» и выразила надежду, что сможет оспорить возбуждение дела со стороны ФАС.

*принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России