В Роскомнадзоре назвали «исчерпывающими» разъяснения Федеральной антимонопольной службы о незаконности размещения рекламы в Telegram в период действия ограничений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — заявил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба признала, что публикация рекламных материалов в мессенджере Telegram не соответствует российскому закону «О рекламе».

Это заявление представители ФАС сделали, комментируя «Российской газете» решение о ненадлежащей рекламной интеграции в телеграм-канале блогера Марии Лоскутовой, насчитывающем 97 тысяч подписчиков.

В документе, касающемся рекламы в блоге «Лоскутова Мария», ведомство напомнило, что РКН ограничил доступ к Telegram в соответствии со ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«В соответствии с [рекламным законодательством] не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен», — отметили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве уточнили, что ответственность за нарушение законодательства в этой ситуации несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. В ФАС также обратились к участникам рынка с рекомендацией проанализировать контент, публикуемый на информационных ресурсах, доступ к которым был ограничен.

Регулятор также отметил в разговоре с изданием «Ведомости», что нарушением законодательства считается также публикация рекламы в YouTube, Instagram*, WhatsApp* и Facebook*.

По словам представителей ведомства, в случае наличия достаточных оснований нарушители будут обязаны уплатить штраф в размере до 20 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

* принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России