Размещение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничивается мерами Роскомнадзора (РКН), включая Telegram и WhatsApp, нарушает законодательство, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ответственность за нарушение закона ложится как на рекламодателя, так и на распространителя рекламы, указали в ФАС.

«В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам Инстаграм* и Фейсбук*, видеохостингу Ютуб, ВПН-сервисам, мессенджерам Телеграм и Вотсап* ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона “О рекламе”», — говорится в разъяснении, опубликованном на сайте ведомства.

Указанная часть статьи закона запрещает распространять рекламу на следующих информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных и религиозных объединений и других организаций, которые были ликвидированы по решению суда, либо чья деятельность запрещена как экстремистская или террористическая, а также других площадках, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Меры по ограничению доступа принимает Роскомнадзор и он же обеспечивает соблюдение законодательства в этой сфере, тогда как ФАС контролирует соблюдение рекламного законодательства, указало ведомство.

«В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — сообщила ФАС.

Таким образом ведомство подтвердило ранее заявленную позицию о том, что размещение рекламы в мессенджере Telegram, к замедлению которого принимает меры РКН, является незаконным. Роскомнадзор тогда назвал разъяснения службы «исчерпывающими».

ФАС и РКН выступили с комментариями после того, как в открытом доступе оказались документы, из которых следовало, что служба сочла рекламу в телеграм-канале блогера Марии Лоскутовой (около 97 тыс. подписчиков) нарушением закона. Речь шла о рекламных объявлениях, размещенных 28 января и 20 февраля.

* принадлежат компании Meta, чья деятельность по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена