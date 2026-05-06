Будапешт в полном объеме вернул Киеву деньги и ценности, которые были изъяты при задержании инкассаторов Ощадбанка на территории Венгрии. Об этом в телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал возвращение «захваченных венгерскими спецслужбами» средств и ценностей важным шагом в отношениях между двумя странами, а задержание украинских инкассаторов «неправомерным».

«Людей мы вернули побыстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг», — заявил он.

В начале марта стало известно, что венгерские власти задержали две инкассаторские машины украинского Ощадбанка, которые сопровождали семеро сотрудников кредитной организации. Пресс-служба банка уточнила, что речь идет об изъятии ценностей в размере $40 млн и €35 млн, а также 9 кг золота.

Представители Национального налогово-таможенного управления Венгрии, в свою очередь, сообщили о расследовании уголовного дела об отмывании денег, которое ведется совместно с Центром по борьбе с терроризмом.

В рамках расследования, в частности, был задержан бывший генерал разведки, который отвечал за организацию транспортировки денежных средств. Налогово-таможенное управление также отметило, что в течение года через территорию страны на Украину было перевезено более $900 млн, €420 млн и 146 кг золота в слитках.

В марте глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в краже денег и захвате в заложники инкассаторов, выполнявших рейс в Австрию в рамках соглашения с Райффайзенбанком. Он также назвал произошедшее актом государственного терроризма и потребовал освободить задержанных.