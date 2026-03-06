Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил венгерские власти в «захвате в заложники» семерых сотрудников Ощадбанка, которые выполняли инкассаторский рейс на двух машинах между Украиной и Австрией. В Венгрии заявили, что украинцев задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег.

«Фактически, речь идет о захвате заложников и краже денег Венгрией. Если это та “сила”, о которой сегодня говорил [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, то это сила преступной группировки», — написал Сибига в соцсети Х.

Он назвал случившееся «государственным терроризмом и рэкетом». МИД Украины направил Будапешту ноту с требованием освободить сотрудников банка. Также Сибига пообещал обратиться к Евросоюзу с просьбой дать «четкую квалификацию незаконным действиям Венгрии».

В Ощадбанке заявили, что инкассаторов задержали в Венгрии 5 марта при регулярной перевозке валюты и драгметаллов в рамках соглашения между украинским банком и австрийским Райффайзенбанком.

«Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составляет $40 млн долларов, €35 млн, 9 кг золота», — говорится в заявлении Ощадбанка.

По данным GPS-сигнала, инкассаторские автомобили находятся в Будапеште «вблизи одной из силовых структур», добавили в финансовой организации. Источник РБК-Украина утверждает, что речь идет об Антитеррористическом центре Венгрии — подведомственной МВД структуре.

МИД Украины и Ощадбанк не располагают сведениями о местонахождении самих инкассаторов, связи с ними нет.

Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от венгерских властей освободить украинских граждан, предоставить официальное объяснение причин их задержания и сообщить, где находятся инкассаторские автомобили и груз.

Национальное налогово-таможенное управление (NAV) Венгрии заявило, что совместно с Центром по борьбе с терроризмом проводит расследование уголовного дела об отмывании денег. Среди задержанных граждан Украины — бывший генерал разведки, который отвечал за организацию перевозки денег, добавили в венгерском ведомстве. В NAV добавили, что только за этот год через Венгрию на Украину было перевезено более $900 млн долларов, €420 млн и 146 кг золота в слитках.

Конфликт из-за нефтепровода «Дружба»

В конце января Венгрия перестала получать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба». На Украине приостановку транзита объяснили повреждением нефтепровода якобы в результате российского удара. Будапешт обвиняет Киев в намеренном затягивании ремонта.

В связи с ситуацией вокруг «Дружбы» Венгрия заблокировала выдачу Украине европейского кредита в размере €90 млрд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

В начале марта Орбан заявил, что спутниковые снимки доказывают отсутствие технических препятствий для возобновления работы нефтепровода. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что на снимках видны не все детали.

5 марта Орбан заявил, что Венгрия не будет заключать с Украиной никаких соглашений и не пойдет на компромиссы, а «победит силой». Премьер пояснил, что речь идет о политических и финансовых средствах давления на Украину, чтобы она возобновила поставки нефти по «Дружбе».

В утреннем интервью радиостанции Kossuth 6 марта Орбан снова заявил, что у Венгрии есть доказательства того, что нефтепровод «Дружба» находится в рабочем состоянии. Премьер-министр не комментировал обвинения со стороны Киева в «захвате» инкассаторов Ощадбанка. При этом он объявил, что Венгрия прекратит транзит через свою территорию важных для Украины товаров. Неспособность Киева возобновить работу нефтепровода «Дружба» Орбан назвал «государственным бандитизмом».