Турция сохраняет неизменную позицию по поддержке Украины в вопросе Крыма и намерена продолжать отстаивать права крымских татар на международной арене. Об этом заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер, выступая на Пятом саммите международной Крымской платформы в рамках Генассамблеи ООН. По его словам, вопрос о принадлежности полуострова напрямую связан с обеспечением справедливого и прочного мира на территории всей Украины, сообщает Anadolu Ajansı.

Глава турецкого минобороны подчеркнул, что крымские татары издавна являются «неотъемлемой частью многообразного украинского общества» и вносят вклад в укрепление стабильности в стране.

Он напомнил, что Анкара никогда не признавала переход полуострова под юрисдикцию России и выступает в защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Для нас защита прав крымских татар — это не только вопрос внешней политики, но и исторический и моральный долг. Мы и впредь будем прилагать усилия для защиты их прав и обеспечения их свободы и достоинства», — отметил министр.

Турция, по словам Гюлера, ценит внимание Киева к проблемам крымских татар и продолжит поддерживать «приверженность президента Владимира Зеленского крымскому делу».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке заявил, что Анкара намерена активно продвигать переговорный процесс по Украине в Стамбуле. По мнению главы государства, именно посредничество и диалог могут стать основой для справедливого и прочного урегулирования между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Турция готова использовать свои дипломатические ресурсы для достижения реальных результатов и сохранения стабильности в регионе.

В Турции и ранее неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года говорил, что «возвращение» Крыма под контроль Украины является «требованием международного права».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отметила, что территориальная принадлежность российских регионов не может являться темой для обсуждения. В Кремле признавали, что вопрос о статусе Крыма остается предметом разногласий между Москвой и Анкарой, однако Россия «не оставляет целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам свою точку зрения».