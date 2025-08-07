Московский районный суд Казани оштрафовал местного жителя по имени Исус Христос на 13 тысяч рублей за массовую фиктивную регистрацию мигрантов (ст. 322.3 УК РФ) — в его квартире были прописаны 45 иностранных граждан. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

В ходе судебных прений государственный обвинитель требовал назначить фигуранту штраф в размере 110 тысяч рублей. Однако защитник подсудимого ходатайствовал о смягчении наказания, ссылаясь на статью об «особых обстоятельствах дела»: его подзащитный имеет инвалидность II группы, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Фигуранту было предъявлено обвинение по двум эпизодам фиктивной регистрации иностранцев. В ходе судебного разбирательства Христос пояснил, что пошел на противоправные действия из-за тяжелого материального положения — его единственным доходом была пенсия по инвалидности чуть более 10 тысяч рублей, тогда как за каждого незаконно зарегистрированного мигранта он получал около 2 тысяч рублей.

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за воспрепятствование деятельности должностного лица. В мае текущего года судебные приставы, пытавшиеся проверить его квартиру, где производилась незаконная регистрация иностранцев, столкнулись с отказом в доступе. В результате приставы устроили засаду в подъезде и задержали Христа, когда он выходил в магазин. Тогда назначил ему штраф в 60 тысяч рублей.

Кроме того, по данным «Газеты.ру», мужчина был ранее судим за грабеж (в 1994 и 1996 годах), разбойное нападение (в 1999 году), а также за кражу (в 2007 году).

Портал «Бизнес Online» писал, что в 2014 году Христос состоял на профилактическом учете в наркологическом диспансере. Однако уже на следующий год врачебная комиссия установила у него органическое расстройство личности, вызванное тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной четырьмя годами ранее (в 2010 году). В связи с выявленным психическим расстройством его сняли с наркологического учета.