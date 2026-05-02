Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Соглашение было подписано в Москве 22 сентября 2025 года и начало временно применяться уже с 3 октября того же года.

Документ, опубликованный в сентябре МИД России, охватывает десятки направлений: совместную подготовку войск, обмен опытом в строительстве и реформировании вооруженных сил, сотрудничество в области радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной и информационной борьбы, воздушно-десантной подготовки, военно-морской безопасности и поиска и спасания на море.

Отдельно прописано взаимодействие по противодействию экстремизму, терроризму и пиратству, а также сотрудничество военных образовательных учреждений. Кроме того, соглашение включает статьи о военной медицине, топогеодезическом и гидрометеорологическом обеспечении, военном спорте, культуре и патриотическом воспитании.

Документ также предусматривает заходы военных кораблей и прибытие самолетов, участие в учениях и присутствие на них в качестве наблюдателей, обмен военными советниками и специалистами. Каждая из сторон финансирует расходы своих представителей самостоятельно.

«Настоящее соглашение заключается на 5 лет и автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие», — говорится в тексте. Уполномоченные органы — Минобороны России и Главное командование Армии Никарагуа.