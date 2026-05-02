Турция сделала выводы из войны Ирана с США и разработала три дрона-камикадзе (K2, Sivrisinek и Mizrak), которые, по мнению экспертов, уже опережают Тегеран в этом классе вооружений. Об этом пишет Middle East Eye. Портал отмечает, что компания Baykar (разработчик дронов Bayraktar) создала не просто аналоги иранского Shahed, а качественно иную систему, способную действовать роем в координированных многоуровневых атаках.

Интерес Анкары к дронам-камикадзе резко вырос после того, как Иран продемонстрировал боевую эффективность Shahed сразу в нескольких конфликтах — в том числе в ходе последней войны с США и Израилем. Иранские удары по ОАЭ, Кувейту, Катару и Израилю показали, что эти дроны работают и на больших дальностях, отмечается в статье.

За ситуацией внимательно следила Анкара, пишет Middle East Eye. Как и у Ирана, у Турции весьма напряженные отношения с Израилем и оба государства неоднократно критиковали друг друга. Кроме того, в марте бывший премьер-министр Нафтали Беннет назвал Турцию «следующим Ираном», а действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Эрдогана в том, что он «потворствовал террористическому режиму Ирана и его марионеткам».

Middle East Eye отмечает, что турецкие беспилотники лучше иранских тем, что устойчивы к радиоэлектронному подавлению, способны визуально идентифицировать цели без спутниковой навигации и действовать автономно.

Беспилотник K2 — флагман разработанных компанией Baykar дронов-камикадзе — это крупный БПЛА с полезной нагрузкой 200 кг, радиусом действия 2000 км и временем полета до 13 часов. Он не зависит от глобальных навигационных спутниковых систем: местоположение он определяет сам, а спутниковый канал связи обеспечивает точность удара. При этом K2 может не самоуничтожаться, а вернуться на базу для повторного использования.

Sivrisinek, официально представленный на прошлой неделе, рассчитан на дальность до 1 тыс. км и несет боезапас весом свыше 20 кг. Показатели сопоставимы с иранским Shahed-131, у которого схожая нагрузка при дальности 700—900 км. Стоимость одного Sivrisinek оценивается в 25—30 тыс. долларов, что делает его достаточно доступным по меркам рынка.

Дрон считается развитием модели YIHA-3: тот был разработан совместно с Пакистаном в 2023 году и использовался в конфликтах в Сирии, на Украине, в Судане и в ходе пакистано-индийских столкновений 2025 года.

Третий дрон — Mizrak, представленный на этой неделе, — по конфигурации близок к Shahed-136. Иранский беспилотник после многолетних доработок способен преодолевать до 2 тыс. км при нагрузке 50 кг, тогда как показатели Mizrak уже на старте составляют 1 тыс. км и 40 кг.

По словам эксперта по военным возможностям Ирана Хюршита Дингила, у иранских компаний, в отличие от турецких разработчиков, есть проблемы, связанные с навигацией, спутниковой связью, точностью ударов, возможностями электрооптики и выполнением автономных задач на базе ИИ.

Реальная сила турецких беспилотников, отмечает портал, заключается именно в их совместной работе, а не по отдельности. По словам независимого эксперта по оборонной промышленности Юсуфа Акбаба, все платформы Baykar могут обмениваться данными и наносить удары коллективно, а командовать ими способен в том числе знаменитый Bayraktar TB2.

Логика многоуровневой атаки, по данным источника Middle East Eye, знакомого с программой, такова: Sivrisinek в больших количествах подавляют системы ПВО и заполняют воздушное пространство, Mizrak добивает оставшиеся зенитные комплексы, а K2 наносит финальный удар по критически важным объектам, оставшимся без прикрытия. «Всем этим может управлять Bayraktar TB2 или другие платформы с безопасного расстояния», — сказал источник.

Кроме того, как отмечает Middle East Eye, пока неясно, как будут действовать эти дроны в бою. «Важный вопрос — обеспечит ли интеграция автономных решений на базе ИИ с простыми ракетными дронами функциональный и эффективный результат в реальных боевых условиях», — заявил изданию Дингил.