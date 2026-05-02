Перелет премьер-министра Словакии Роберта Фицо на празднование Дня Победы в Москву займет от 4 до 8 часов, и одним из ключевых транзитных государств станет Чехия, уже выдавшая разрешение на пролет его борта. Об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС и данные МИД Чехии.

По словам собеседника агентства, полет северным путем — над нейтральными водами Балтийского моря — займет почти в два раза меньше времени, чем южный маршрут через ряд европейских стран и Средиземное море с заходом в российское воздушное пространство со стороны Черного моря.

Чехия уже подтвердила, что «без промедления» выдала разрешение на транзит самолета словацкого премьера после того, как четыре страны — Латвия, Литва, Польша и Эстония — отказались это сделать (хотя, как иронично отметил источник ТАСС, воздушное пространство Эстонии вообще «в принципе не рассматривалось для транзитного пролета в Россию» по географическим соображениям).

Северный маршрут предполагает полет над Чехией и Германией к Балтийскому морю, а оттуда — до Финского залива, в конце которого самолет пересечет воздушную границу России. При необходимости борт Фицо может приземлиться для дозаправки в аэропорту Калининграда.

Словацкий премьер ранее заявил, что намерен 9 мая возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, освобождавшим Словакию. При этом он не планирует посещать Парад Победы, который пройдет на Красной площади.

До этого рассматривался вариант поездки Фицо в Москву по земле, на автомобиле — поскольку не пропустившие его самолет страны не вправе отказать ему в проезде. Однако, даже по самым приблизительным расчетам, это вышла бы очень продолжительная и очевидно утомительная поездка: она заняла бы от 18 до 21 часа в зависимости от погодных условий, ситуации на дорогах, скорости прохождения погранконтроля и других трудно прогнозируемых факторов.

Предполагается, что помимо Фицо на 9 мая в Москву приедут еще несколько зарубежных лидеров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они уже подтвердили свои намерения. «И, конечно, мы с удовольствием будем их здесь встречать», — добавил представитель Кремля.

На вопрос о том, главам каких государств были направлены приглашения и кто в итоге решил их принять, Песков заявил RTVI, что эта информация будет обнародована позже. До этого на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что Кремль якобы ждет до 20 иностранных лидеров, пресс-секретарь Путина пообещал «своевременно» огласить список гостей.