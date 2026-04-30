Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 9 мая и обсудить с ним вопрос прекращения огня на Украине. Об этом Фицо сообщил в ходе беседы со студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства.

«Ради Бога, давайте остановим это бессмысленное убийство, сядем за стол и начнем переговоры. Я понимаю, что это будет сложно, но вы сами видите и читаете новости», — сказал премьер.

Фицо заявил, что ставить «нереалистичные цели» нельзя, и назвал в качестве примера таковых возвращение Крыма Украине, а также вывод российских сил из Луганска и Донецка.

Премьер-министр Словакии напомнил, что в Евросоюзе признают невозможность завершения конфликта военным путем, но параллельно происходит давление в пользу финансирования военных действий из-за преобладающего мнения о якобы ослаблении экономики России.

«Это может быть отчасти правдой, но не в такой степени, как это иногда представляют некоторые СМИ», — отметил Фицо.

29 апреля президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом выразил готовность пойти на временное прекращение огня к 9 мая, рассказал помощник Путина Юрий Ушаков. Трамп позже рассказал, что сам был инициатором идеи о перемирии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил своим представителям выяснить у США подробности о перемирии, в частности, идет ли речь «о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что одним разговором лидеров России и США невозможно оздоровить обстановку в мире, поскольку «концентрация конфликтов» слишком велика, а их последствия серьезны.