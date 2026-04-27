Россия в 2026 году ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы в Москве 9 Мая, сообщил «Известиям» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Для России День Победы — один из самых значимых праздников. Поэтому на параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будут ли приглашены на День Победы главы недружественных государств.

Песков отметил, что несколько лидеров уже изъявили желание «разделить с нами радость этого праздника». «И, конечно, мы с удовольствием будем их здесь встречать», — добавил он.

Песков не уточнил, кто из зарубежных лидеров будет приглашен на 9 Мая в Москву. До этого он говорил, что Кремль своевременно назовет глав государств, которые примут участие в праздновании Дня Победы в российской столице. В то же время Песков не стал комментировать утверждения СМИ, что на параде может быть «порядка 20» зарубежных лидеров.

«Порядка 20? Вы знаете, мне ничего не известно о таком порядке», — сказал пресс-секретарь президента.

В апреле Песков прокомментировал сообщения о якобы отмене проведения парада на Красной площади в этом году. «Мы готовимся к празднованию Дня Победы!» — сказал представитель Кремля «Осторожно Media».

О готовности приехать в Москву для участии в торжествах по случаю Дня Победы заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. После этого власти Литвы, Латвии и Эстонии объявили о закрытии воздушного пространства для борта главы словацкого правительства. Для своего визита в Москву Фицо может выбрать один из минимум трех маршрутов, обходящих воздушное пространство стран Балтии.