Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хотел бы прилететь в Москву на Парад Победы 9 мая. Однако несколько стран — Литва, Латвия и Эстония — уже официально закрыли свое воздушное пространство для его борта. RTVI предположил, какими маршрутами словацкий премьер сможет добраться до России.

Что произошло

4 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что несколько иностранных политиков намерены посетить Москву на 9 мая. Через пару дней официально об этом объявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«9 мая [я собираюсь] — на День Победы в Москву», — написал он на своей странице в Facebook*.

После этого Рига и Вильнюс объявили, что закроют свое воздушное пространство для самолета главы словацкого кабмина, как сделали это в 2025 году.

«Литва и Латвия уже сообщили нам, что не позволят пролететь над их территорией во время полета в Москву. Ну и что, страны-члены ЕС не позволят премьер-министру другой страны-члена ЕС пролететь над своей территорией. Я обязательно найду другой маршрут, как в прошлом году», — рассказал Фицо в видеообращении 18 апреля.

На следующий день об аналогичном решении заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Позиция Эстонии ясна: ни одна страна не может использовать наше воздушное пространство для укрепления отношений с Россией», — говорится в сообщении МИД страны.

20 апреля польское агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря МИД Польши Мацея Вевиора сообщило, что Варшава получила запрос от Словакии на использование польского воздушного пространства самолетом Роберта Фицо. Отмечается, что запрос пока «находится на рассмотрении». При этом источник РИА Новости в польских дипломатических кругах заявил, что Варшава запретит пролет борта над своей территорией.

Пути обхода

Маршрут №1: точка входа — Грузия

С аналогичной ситуацией Роберт Фицо уже сталкивался в 2025 году. В результате премьер-министр Словакии летел через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, после которой оказался в воздушном пространстве России и приземлился в аэропорту «Внуково».

Велика вероятность, что в 2026-м он не станет «изобретать велосипед» и полетит по уже проверенному пути.

Маршрут №2: Болгария вместо Румынии

Впрочем, в этом году с Румынией могут возникнуть затруднения политического толка. В мае 2025 года на президентских выборах в стране победил Никушор Дан, которого СМИ окрестили «проевропейским» и «проукраинским» политиком. Отмечалось, что он сторонник евроинтеграции и поддержки Киева.

Изначально голосование должно было пройти в ноябре и декабре 2024-го. Во время первого тура победил «пророссийский» кандидат Кэлин Джорджеску, но Конституционный суд страны отменил результаты. Учитывая это, существует вероятность, что и Румыния запретит использовать свое воздушное пространство для пролета Фицо.

Тогда премьер Словакии может немного изменить прошлогодний маршрут, полетев через: Венгрию, Сербию, Болгарию, а дальше снова над Черным морем и Грузией.

Маршрут №3: крюк над Европой

Самый нереалистичный путь, который может выбрать Роберт Фицо, заставит его сделать крюк над Европой.

К примеру, самолет премьер-министра может полететь над Чехией или, что вероятнее, над Австрией, потом оказаться в воздушном пространстве Германии и уже дальше лететь вдоль Балтийского моря до Финского залива, в конце которого и пересечет воздушную границу России. При необходимости борт Фицо может приземлиться для дозаправки в аэропорту Калининграда.

*принадлежит корпорации Meta, деятельность которой по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена